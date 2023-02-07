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لاستجابتها السريعة للزلزال.. “الصحة العالمية” تعرب عن عميق الشكر للمملكة
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لاستجابتها السريعة للزلزال.. “الصحة العالمية” تعرب عن عميق الشكر للمملكة

لاستجابتها السريعة للزلزال.. “الصحة العالمية” تعرب عن عميق الشكر للمملكة

لاستجابتها السريعة للزلزال.. “الصحة العالمية” تعرب عن عميق الشكر للمملكة
١٠:٠٠:٢٨ م، الثلاثاء، ١٦ رجب ١٤٤٤ هجريا، ٠٧ فبراير ٢٠٢٣
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تواصل – فريق التحرير:

أعرب المدير التنفيذي لمنظمة الصحة العالمية، مايك ريان، عميق الشكر والتقدير للمملكة، إزاء هذه الدرجة الكبيرة من الدعم، والاستجابة السريعة لضحايا الزلزال المدمر الذي ضرب سوريا وتركيا.

إرسال فرق الطوارئ

وعبّر ريان عن شكر المنظمة لقيادة المملكة التي وجهت بتقديم المساعدات بشكل سريع، من توفير المستلزمات وإرسال فرق الطوارئ الطبية، خسب “عكاظ”.

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تسيير جوي إغاثي يشمل مساعدات طبية

وأعرب خادم الحرمين الشريفين الملك سلمان بن عبدالعزيز آل سعود وصاحب السمو الملكي الأمير محمد بن سلمان بن عبدالعزيز آل سعود ولي العهد رئيس مجلس الوزراء – حفظهما الله – عن أصدق التعازي والمواساة للجمهورية التركية والجمهورية العربية السورية، وشعبيهما الشقيقين، وبخاصة أسر الضحايا وتمنياتهما -حفظهما الله- للمصابين بالشفاء العاجل.

وذلك جراء الزلزال الذي وقع صباح يوم (الاثنين 15 /7 /1444هـ الموافق 6/ 2 /2023م)، وما خلّفه من وفيات وإصابات وأضرار ماديّة في بعض المناطق التركية والسورية.

وتؤكد المملكة وقوفها وتضامنها مع البلدين الشقيقين في هذا الظرف الإنساني، كما وجهت القيادة -أيدها الله- بتقديم الدعم والمساعدة للبلدين الشقيقين في هذه الأزمة من خلال بعث فرق إنقاذ وتسيير جوي إغاثي يشمل مساعدات طبية وإنسانية بصورة عاجلة.

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استجابة المملكة لضحايا الزلزال تسيير جوي إغاثي زلزال سوريا منظمة الصحة العالمية

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