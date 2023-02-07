توزيع 148 ألف عبوة ماء زمزم بمحطات النقل ومساجد مكة المكرمة خلال شهر

تواصل – فريق التحرير:

أصدرت جمعية سقيا الخيرية بمنطقة مكة المكرمة تقرير إنجازاتها، لشهر يناير 2023, مؤكدة مواصلة الجمعية تنفيذ برنامج سقيا المعتمرين وقاصدي بيت الله الحرام بتوفير المياه النقية والباردة.

وأوضحت الجمعية، أن عدد عبوات السقيا الموزعة في محطات النقل ومساجد مكة المكرمة بلغ 148.784 عبوة، كما تم توزيع 217.480 عبوة في برنامج سقيا المساجد، و16.200 عبوة للأربطة، كما شمل برنامج سقيا الجمعيات الخيرية 37.240 عبوة، فيما تم تأمين مغاسل الموتى بـ 19.440 عبوة، إضافة إلى توزيع 2080 عبوة في الأماكن العامة.

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متابعة المشاريع

وأضاف التقرير أن الجمعية قامت بافتتاح مكتبها ‎في ‎محافظة الطائف بهدف متابعة تنفيذ مشروع سقيا 300 أسرة بالصهاريج شهرياً في قرى وهجر محافظة الطائف بالتعاون مع “وقف تعاونوا على البر والأعمال الخيرية” وكذلك سقيا المساجد ومواقيت الإحرام، والتأكد من خدمة مستفيديها داخل ‎محافظة الطائف وفي القرى والهجر، إضافة إلى التعريف بمشاريعها وبرامجها الخيرية.

500 محطة تنقية

وفي ذات السياق، أكد رئيس مجلس إدارة الجمعية عايض بن درهم, أن الجمعية بدأت المرحلة الثالثة من مشروع تركيب 500 محطة تنقية و500 برادة في منازل الأسر المحتاجة في محافظة جدة، مضيفاً أن الجمعية قدمت 35 مبادرة تطوعية نتج عنها مشاركة 296 متطوعاً ومتطوعة نفذوا خلالها 1602 ساعة تطوعية، في حين بلغ العائد الاقتصادي من التطوع 3610 ريال, وبلغت نسبة رضا المتطوعين وفق منصة العمل التطوعي 100%.

وكشف عن تجاوز تبرعات وقف السقيا التابع للجمعية بالعاصمة المقدسة مبلغ 13 مليون ريال، مؤكداً سعي الجمعية بعد اعتماد التصاميم وإصدار رخصة البناء لبناء مركز تجاري إداري في حي الرصيفة بالعاصمة المقدسة يصرف ريعه على سقيا الحجاج والمعتمرين، وقاصدي المسجد الحرام، ومساجد مكة ومحتاجي السقيا في منطقة مكة المكرمة.

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