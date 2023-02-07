الثلاثاء، ١٦ رجب ١٤٤٤ هجريا ، الموافق ٠٧ فبراير ٢٠٢٣ ميلادى
مستشفى قوى الأمن يعلن توفر وظائف شاغرة في الرياض
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مستشفى قوى الأمن يعلن توفر وظائف شاغرة في الرياض

مستشفى قوى الأمن يعلن توفر وظائف شاغرة في الرياض

مستشفى قوى الأمن يعلن توفر وظائف شاغرة في الرياض
١٠:٠٩:٠١ م، الثلاثاء، ١٦ رجب ١٤٤٤ هجريا، ٠٧ فبراير ٢٠٢٣
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تواصل – فريق التحرير:

أعلن مستشفى قوى الأمن، عبر الموقع الإلكتروني للتوظيف، توفر وظائف شاغرة، في عدة تخصصات، للعمل في الرياض، واشترطت أن يكون المتقدم سعودي الجنسية، وذلك وفقاً للتفاصيل التالية:

المسمى الوظيفي:

استشاري طوارئ الاطفال:

المؤهلات والخبرات:

  • درجة بكالوريوس الطب والجراحة من كلية طب معترف بها.
  • يعد البورد السعودي أو البورد العربي أو البورد الأمريكي أو الكندي في التخصص ذي الصلة أو ما يعادلها من المؤهلات الطبية العالية المعترف بها دوليًا مطلبًا أساسيًا معتمدًا من الهيئة السعودية للتخصصات الصحية.
  • درجة التخصص الفرعي / شهادة الزمالة على الأقل برنامج مدته سنتان في طب طوارئ الأطفال أو ما يعادلها من المؤهلات الطبية العالية المعترف بها دوليًا شرط أساسي معتمد من الهيئة السعودية للتخصصات الصحية.
  • رخصة سارية المفعول كمستشار لمزاولة تخصصه في بلد المنشأ ومن الهيئة السعودية للتخصصات الصحية.
  • الشهادة الحالية الصالحة لدعم الحياة المتقدم لطب الأطفال (PALS) أو دعم الحياة المتقدم في الإصابات (ATLS) أو دعم الحياة الأساسي (BLS) أو الحصول عليها في غضون 6 أشهر من بدء التوظيف.
  • العضوية في مجلس قسم الطوارئ والمشاركة في أي لجنة أخرى بالمستشفى.
  • الخبرة العملية: إلزامي خبرة مهنية لا تقل عن (3) ثلاث سنوات في ممارسة التخصص بعد الحصول على الدرجة الطبية العالية.
  • يفضل: يفضل أن يكون ذلك على مستوى إداري وخبرة تدريسية في المجال الطبي.

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غرفة طوارئ استشاري:

المؤهلات والخبرات:

  •  إلزامي: درجة بكالوريوس الطب والجراحة من كلية طب معترف بها.
  • يعد البورد السعودي أو البورد العربي أو البورد الأمريكي أو الكندي في طب الطوارئ أو ما يعادلها من المؤهلات الطبية العالية المعترف بها دوليًا مطلبًا أساسيًا معتمدًا من الهيئة السعودية للتخصصات الصحية.
  • رخصة سارية المفعول كغرفة طوارئ استشاري لممارسة تخصصه في بلد المنشأ ومن الهيئة السعودية للتخصصات الصحية.
  • الشهادة الحالية الصالحة لدعم الحياة المتقدم للصدمات (ATLS) أو دعم الحياة القلبي المتقدم (ACLS) أو دعم الحياة الأساسي (BLS) أو الحصول عليها في غضون 6 أشهر من بدء التوظيف.
  • يفضل: تعتبر درجة التخصص الفرعي / شهادة الزمالة على الأقل برنامج مدته سنتان في التخصص ذي الصلة أو ما يعادلها من المؤهلات الطبية العالية المعترف بها دوليًا مطلبًا أساسيًا معتمدًا من الهيئة السعودية للتخصصات الصحية.
  • العضوية في مجلس قسم الطوارئ والمشاركة في أي لجنة أخرى بالمستشفى.
  • الخبرة العملية: إلزامي: خبرة مهنية لا تقل عن (3) ثلاث سنوات في ممارسة التخصص بعد الحصول على الدرجة الطبية العالية.
  • يفضل: يفضل أن يكون ذلك على مستوى إداري وخبرة تدريسية في المجال الطبي.

طريقة التقديم:

أوضحت إدارة مستشفى قوى الأمن أنّ التقديم مُتاحٌ عبر الموقع الإلكتروني للتوظيف، وذلك بدءاً من تاريخ 7 فبراير 2023م.

للتقديم ومعرفة تفاصيل أكثر عن شروط الوظائف المُعلنة، يرجى الدخول على الرابط التالي:

رابط التقديم – (اضغط هنا).

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