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ناسا ترصد ظاهرة عجز العلماء عن تفسيرها

ناسا ترصد ظاهرة عجز العلماء عن تفسيرها

ناسا ترصد ظاهرة عجز العلماء عن تفسيرها
٠٩:٤٧:٤٧ م، الثلاثاء، ١٦ رجب ١٤٤٤ هجريا، ٠٧ فبراير ٢٠٢٣
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تواصل – فريق التحرير:

سجل مرصد تابع لوكالة الفضاء الأمريكية ناسا، ظاهرة غريبة حدثت حول القطب الشمالي للشمس، دون وجود تفسير علمي واضح لدى الباحثين والعلماء حول هذه الظاهرة.

دوامة قطبية ضخمة

ووثق مرصد تابع لوكالة ناسا دوامة قوية حول القطب الشمالي للشمس، تكونت من تيارات من البلازما الشمسية ممزقة من سطح نجمنا، حسب “sawtbeirut”.

من حانبها، قالت د.تاميثا سكوف، أخصائية طقس الفضاء، إن المواد التي ظهرت في الوهج الشمالي للشمس: “انفصلت لتوها عن الوهج الرئيسي وتدور الآن في دوامة قطبية ضخمة حول القطب الشمالي لنجمنا، والآثار المترتبة على فهم ديناميكا الغلاف الجوي للشمس فوق 55 درجة هنا لا يمكن المبالغة فيها”.

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سياج في البلازما الشمسية

وأخبر سكوت ماكنتوش، عالم فيزياء الطاقة الشمسية ونائب مدير المركز الوطني لأبحاث الغلاف الجوي في بولدر، كولورادو، أنه بينما لم ير دوامة كهذه من قبل، فإن شيئا غريبا يحدث عند خط عرض الشمس البالغ 55 درجة مع انتظام الساعة مرة واحدة.

وكل دورة شمسية، تستمر فترة 11 عاما تتميز بمد وتدفق في توليد البقع الشمسية والانفجارات.

وظاهرة الوهج (أو الشواظ) التي ذكرتها سكوف، والتي يصفها ماكنتوش بأنها: “سياج في البلازما الشمسية”، تظهر بالضبط عند خط عرض 55 درجة حول التيجان القطبية للشمس كل 11 عاما.

الكلمات الدلالية:
دوامة قطبية حول الشمي ظاهرة كونية مرصد فضائي وكالة ناسا

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