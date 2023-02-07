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عبر منصة ساهم.. خادم الحرمين وولي العهد يوجهان بتسيير جسر جوي وتقديم مساعدات لضحايا زلزال تركيا وسوريا
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عبر منصة ساهم.. خادم الحرمين وولي العهد يوجهان بتسيير جسر جوي وتقديم مساعدات لضحايا زلزال تركيا وسوريا

عبر منصة ساهم.. خادم الحرمين وولي العهد يوجهان بتسيير جسر جوي وتقديم مساعدات لضحايا زلزال تركيا وسوريا

عبر منصة ساهم.. خادم الحرمين وولي العهد يوجهان بتسيير جسر جوي وتقديم مساعدات لضحايا زلزال تركيا وسوريا
٠٨:٣٨:٣٨ م، الثلاثاء، ١٦ رجب ١٤٤٤ هجريا، ٠٧ فبراير ٢٠٢٣
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تواصل- واس:

وجه خادم الحرمين الشريفين الملك سلمان بن عبد العزيز آل سعود وصاحب السمو الملكي الأمير محمد بن سلمان بن عبدالعزيز آل سعود ولي العهد رئيس مجلس الوزراء- حفظهما الله – , اليوم , مركز الملك سلمان للإغاثة والأعمال الإنسانية بتسيير جسر جوي وتقديم مساعدات صحية وإيوائية وغذائية ولوجستية لتخفيف آثار الزلزال على الشعبين السوري والتركي وتنظيم حملة شعبية عبر منصة “ساهم” لمساعدة ضحايا الزلزال في سوريا وتركيا.

وأكد معالي المستشار بالديوان الملكي المشرف العام على المركز الدكتور عبد الله بن عبدالعزيز الربيعة أن المساعدات المقدمة تأتي انطلاقًا من حرص خادم الحرمين الشريفين وسمو ولي عهده – أيّدههما الله- على الوقوف إلى جانب المتضررين من أبناء الشعبين السوري والتركي والتخفيف من آثار الزلزال المدمر الذي تسبب في خسائر فادحة بالأرواح والممتلكات في سوريا وتركيا.

وأوضح معاليه أنه سيجري بموجب التوجيه الكريم تقديم مساعدات غذائية وإيوائية وطبية متنوعة دعما لجهود الإنقاذ وإغاثة المنكوبين، مقدما شكره الجزيل لخادم الحرمين الشريفين وسمو ولي عهده الأمين – حفظهما الله – على مواقفهم النبيلة غير المستغربة التي تأتي امتدادا للدور الإنساني للمملكة العربية السعودية بالوقوف مع المتضررين والمحتاجين في جميع أنحاء العالم بمختلف الأزمات والمحن.

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الكلمات الدلالية:
الملك سلمان خادم الحرمين زلزال تركيا زلزال سوريا مساعدات ولي العهد

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