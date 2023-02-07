خادم الحرمين وولي العهد يعربان عن تعازيهما لتركيا وسوريا ويوجهان بتقديم مساعدات عاجلة

تواصل- فريق التحرير

أعرب خادم الحرمين الشريفين الملك سلمان بن عبدالعزيز آل سعود وصاحب السمو الملكي الأمير محمد بن سلمان بن عبدالعزيز آل سعود ولي العهد رئيس مجلس الوزراء – حفظهما الله – عن أصدق التعازي والمواساة للجمهورية التركية والجمهورية العربية السورية، وشعبيهما الشقيقين، وبخاصة أسر الضحايا وتمنياتهما -حفظهما الله- للمصابين بالشفاء العاجل.

وذلك جراء الزلزال الذي وقع صباح يوم (الاثنين 15 /7 /1444هـ الموافق 6/ 2 /2023م)، وما خلّفه من وفيات وإصابات وأضرار ماديّة في بعض المناطق التركية والسورية.

وتؤكد المملكة وقوفها وتضامنها مع البلدين الشقيقين في هذا الظرف الإنساني، كما وجهت القيادة -أيدها الله- بتقديم الدعم والمساعدة للبلدين الشقيقين في هذه الأزمة من خلال بعث فرق إنقاذ وتسيير جوي إغاثي يشمل مساعدات طبية وإنسانية بصورة عاجلة.

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