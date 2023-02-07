الثلاثاء، ١٦ رجب ١٤٤٤ هجريا ، الموافق ٠٧ فبراير ٢٠٢٣ ميلادى
خادم الحرمين وولي العهد يعربان عن تعازيهما لتركيا وسوريا ويوجهان بتقديم مساعدات عاجلة
تطورات عملية إنقاذ طفلة تحتضن شقيقتها تحت أنقاض منزلهم في سوريا
“لا نستطيع فعل شئ”.. الشيف بوراك يبكي ويطلب المساعدة للمنكوبين من أمام مبنى منهار (فيديو)
الذهب يرتفع تزامنا مع تراجع الدولار
تركيا تعلن دفن 600 جثة بعد التعرف على هويتهم
“الغذاء والدواء” تصدر بيانا حول حماية المريض من الجرعات الاشعاعية

الرئيسية

 /

اهم الاخبار

 /

خادم الحرمين وولي العهد يعربان عن تعازيهما لتركيا وسوريا ويوجهان بتقديم مساعدات عاجلة

خادم الحرمين وولي العهد يعربان عن تعازيهما لتركيا وسوريا ويوجهان بتقديم مساعدات عاجلة

خادم الحرمين وولي العهد يعربان عن تعازيهما لتركيا وسوريا ويوجهان بتقديم مساعدات عاجلة
٠٨:٣٠:٥١ م، الثلاثاء، ١٦ رجب ١٤٤٤ هجريا، ٠٧ فبراير ٢٠٢٣
0

تواصل- فريق التحرير

أعرب خادم الحرمين الشريفين الملك سلمان بن عبدالعزيز آل سعود وصاحب السمو الملكي الأمير محمد بن سلمان بن عبدالعزيز آل سعود ولي العهد رئيس مجلس الوزراء – حفظهما الله – عن أصدق التعازي والمواساة للجمهورية التركية والجمهورية العربية السورية، وشعبيهما الشقيقين، وبخاصة أسر الضحايا وتمنياتهما -حفظهما الله- للمصابين بالشفاء العاجل.

وذلك جراء الزلزال الذي وقع صباح يوم (الاثنين 15 /7 /1444هـ الموافق 6/ 2 /2023م)، وما خلّفه من وفيات وإصابات وأضرار ماديّة في بعض المناطق التركية والسورية.

وتؤكد المملكة وقوفها وتضامنها مع البلدين الشقيقين في هذا الظرف الإنساني، كما وجهت القيادة -أيدها الله- بتقديم الدعم والمساعدة للبلدين الشقيقين في هذه الأزمة من خلال بعث فرق إنقاذ وتسيير جوي إغاثي يشمل مساعدات طبية وإنسانية بصورة عاجلة.

اقرأ أيضا

خادم الحرمين وولي العهد يعزيان الرئيس التركي في ضحايا الزلزال

الكلمات الدلالية:
الملك سلمان تركيا الان حادم الحرمين زلزال تركيا مساعدات انسانية ولي العهد

مواد ذات صلة

المزيد
ممارس ومتقدم وخبير.. مراتب اجتياز اختبار الرخصة المهنية والدرجات المطلوبة

ممارس ومتقدم وخبير.. مراتب اجتياز اختبار الرخصة المهنية والدرجات المطلوبة

١٢:٤٣ ص، الأحد، ١٥ يناير ٢٠٢٣
نزع ملكية عقارات بمحافظة الزلفي لصالح شركة الكهرباء وتعويض أصحابها

نزع ملكية عقارات بمحافظة الزلفي لصالح شركة الكهرباء وتعويض أصحابها

٠٥:١٥ م، الجمعة، ٠٦ يناير ٢٠٢٣
مفاجأة.. رفع الحصانة عن «دشتي» لا علاقة له بالإساءة للمملكة

مفاجأة.. رفع الحصانة عن «دشتي» لا علاقة له بالإساءة للمملكة

١٢:٣٩ ص، الجمعة، ٠٤ مارس ٢٠١٦
بـ3 ملايين دينار.. الكويت توجه ضربة موجعة لتجار المخدرات والسلاح (فيديو)

بـ3 ملايين دينار.. الكويت توجه ضربة موجعة لتجار المخدرات والسلاح (فيديو)

١١:١٧ ص، الأحد، ١٨ سبتمبر ٢٠٢٢

التعليقات

0

اترك تعليقاً

لن يتم نشر عنوان بريدك الإلكتروني. الحقول الإلزامية مشار إليها بـ *