تنبيه من سفارة المملكة في إيرلندا للراغبين في أداء مناسك الحج

تواصل – فريق التحرير:

أصدرت سفارة المملكة لدى إيرلندا، تنبيهًا بشأن الراغبين في أداء مناسك الحج هذا العام.

وقالت السفارة عبر حسابها الرسمي على موقع التواصل الاجتماعي “تويتر”، :” تود السفارة إفادة الحجاج الراغبين لأداء مناسك الحج لهذا العام 1444 هـ بأنه سيتم إطلاق منصة نسك حج في مرحلته الأولى (http://hajj.nusuk.sa)“.

وتابعت:” لتمكنهم من التسجيل على المنصة وإنشاء الملف التعريفي وإدخال كافة الوثائق المطلوبة وذلك ابتداء من الأربعاء 2023/2/8 الساعة 1 ظهراً توقيت دبلن”.

تود السفارة إفادة الحجاج الراغبين لأداء مناسك الحج لهذا العام 1444 هـ بأنه سيتم إطلاق منصة نسك حج في مرحلته الأولى (https://t.co/VooVrq5zwy) لتمكنهم من التسجيل على المنصة وإنشاء الملف التعريفي وإدخال كافة الوثائق المطلوبة وذلك ابتداء من الأربعاء 2023/2/8 الساعة 1 ظهراً توقيت دبلن — Saudi Embassy in Ireland (@KSAembassyIE) February 7, 2023

سفارة المملكة في أنقرة

أصدرت سفارة المملكة في أنقرة، بيانًا عاجلًا، قالت فيها أنها تأمل عدم تردد المواطنين المتواجدين في الأماكن المنكوبة في الجمهورية التركية في سرعة التواصل مع السفارة على الرقم المرفق على مدار الساعة.

ونشرت السفارة عبر حسابها على موقع التواصل الاجتماعي “تويتر”، منشورًا طالبت فيه المواطنين باتخاذ الإجراءات التالية:

1- متابعة التعليمات الصادرة من السلطات المختصة.

2- التواصل مع السفارة بشكل مستمر مع الأرقام المخصصة.

3- في حالة تعرضك لإصابة حاول لفت الانتباه لمكان وجودك لوصول فرق الإنقاذ بشكل أسرع.

تأمل سفارة المملكة العربية السعودية في أنقرة عدم تردد المواطنين المتواجدين في الأماكن المنكوبة في الجمهورية التركية في سرعة التواصل مع السفارة على الرقم المرفق على مدار الساعة pic.twitter.com/kP0uOXLglK — Suudi Arabistan Krallığı-Türkiye السفارة في تركيا (@KSAembassyTR) February 7, 2023

وكانت سفارة المملكة في تركيا، أصدرت بيانًا بشأن إجراءات إجلاء المواطنين المتواجدين في المناطق التي تأثرت جراء الزلزال.

فريق عمل يتابع إجلاء المواطنين

وأوضحت في بيان لها نشرته على حسابها في “تويتر”، أن سعادة القائم بالأعمال بالسفارة بأنقرة الأستاذ محمد الحربي على رأس فريق عمل في مدينة أضنة لمتابعة إجراءات إجلاء المواطنين المتواجدين في المناطق التي تأثرت جراء الزلزال.

على المواطنين في تلك المناطق الاتصال بالسفارة

وأضافت أنها تأمل السفارة من المتواجدين في تلك المناطق سرعة الاتصال على الرقم المخصص لذلك على مدار الساعة، وهو “00905495646655”.

ارتفاع قتلى الزلزال في جنوب تركيا إلى 3381 قتيلا

يأتي ذلك في وقت كشفت فيه كشفت السلطات التركية، أن حصيلة قتلى الزلزال في جنوب تركيا ارتفعت إلى 3381 قتيلا وآلاف المصابين.

وأوضحت أنه تم تسجيل إصابة ما يزيد على 15 ألفًا إضافة إلى تدمير 6000 آلاف مبنى جراء الزلزال.

في الوقت نفسه، كشف نائب الرئيس التركي فؤاد أوقطاي، أنه تم إنقاذ 7840 شخصًا من تحت الأنقاض حتى الآن.

زلزال مدمر يضرب تركيا وسوريا

ولقي آلاف الأشخاص مصرعهم وأصيب آخرون، وانهارت العديد من المباني، فيما تواصل فرق الإنقاذ البحث عن ناجين وسط الأنقاض، جراء الزلزال القوي الذي بلغ قوته 7.7 درجات على مقياس ريختر وضرب جنوب شرقي تركيا وسوريا فجر أمس.

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