“الصحة” توضح تحويل الكارت الصحي الورقي إلى إلكتروني

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قالت وزارة الصحة، إن كارت التطعيمات الورقي، قابل للفقدان وقد يصعب الحفاظ عليه؛ موضحة أنه يمكن الآن تحويله من ورقي إلى إلكتروني عبر الحجز في عيادة توثيق التطعيمات، ليمكنك استعراضه عبر تطبيق صحتي.

شهادة تطعيم الأطفال إلكترونية

وأفادت “الصحة” أنه يمكن استخراج شهادة التطعيم الإلكترونية للأطفال، وذلك باتباع الخطوات الآتية:

1- حجز موعد في عيادة توثيق التطعيمات عبر تطبيق صحتي

2- الذهاب للمركز مع إحضار كارت التطعيم الورقي

3- ستظهر لك الشهادة في تطبيق صحتي

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تحسين الصحة النفسية

وفي سياق آخر، قالت وزارة الصحة، في وقت سابق، إن الغذاء من العوامل الرئيسة في تحسين الصحة النفسية.