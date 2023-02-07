“الصحة” توضح تحويل الكارت الصحي الورقي إلى إلكتروني
تواصل – فريق التحرير:
قالت وزارة الصحة، إن كارت التطعيمات الورقي، قابل للفقدان وقد يصعب الحفاظ عليه؛ موضحة أنه يمكن الآن تحويله من ورقي إلى إلكتروني عبر الحجز في عيادة توثيق التطعيمات، ليمكنك استعراضه عبر تطبيق صحتي.
شهادة تطعيم الأطفال إلكترونية
وأفادت “الصحة” أنه يمكن استخراج شهادة التطعيم الإلكترونية للأطفال، وذلك باتباع الخطوات الآتية:
1- حجز موعد في عيادة توثيق التطعيمات عبر تطبيق صحتي
2- الذهاب للمركز مع إحضار كارت التطعيم الورقي
3- ستظهر لك الشهادة في تطبيق صحتي
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تحسين الصحة النفسية
وفي سياق آخر، قالت وزارة الصحة، في وقت سابق، إن الغذاء من العوامل الرئيسة في تحسين الصحة النفسية.
ومؤخرًا، أكدت وزارة الصحة، على أهمية التواصل مع الآخرين بشكل فعال ومباشر لتعزيز الصحة النفسية للمرء.
وقالت “إن جودة علاقاتك تحسّن من صحتك النفسية، جرّب اليوم أن تتواصل مع الآخرين بشكل مباشر بدلاً من التواصل الإلكتروني”.
وفي وقت سابق، نصح المركز الوطني لتعزيز الصحة النفسية، باتباع 6 طرق للتعامل مع الضغط المهني والحماية منه على النحو التالي:
1- التعامل مع العواقب الناتجة عن الضغط بجدية.
2- تقييم السلامة النفسية والعاطفية بشكل منتظم.
3- البحث عن الحاجة من العلاج النفسي والشخصي.
4- الموازنة بين العمل والواجبات، والراحة والاسترخاء.
5- تحديد الرعاية الذاتية الشخصية والمهنية كأولوية.
6- تعزيز المعلومات والمعرفة باستمرار في مجال العمل.