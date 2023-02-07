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الذهب يرتفع تزامنا مع تراجع الدولار

الذهب يرتفع تزامنا مع تراجع الدولار

الذهب يرتفع تزامنا مع تراجع الدولار
٠٨:٠١:٥٦ م، الثلاثاء، ١٦ رجب ١٤٤٤ هجريا، ٠٧ فبراير ٢٠٢٣
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تواصل – فريق التحرير:

ارتفعت أسعار الذهب، اليوم الثلاثاء، في الوقت نفسه الذي تراجع فيه الدولار، إذ يترقب المتعاملون خطاب رئيس مجلس الاحتياطي الفيدرالي جيروم باول، للحصول على تلميحات بشأن رفع أسعار الفائدة في المستقبل.

أسعار الذهب اليوم

صعد الذهب في المعاملات الفورية 0.4% إلى 1874.34 دولار للأوقية، بعد أن وصل إلى أدنى مستوى منذ السادس من يناير في الجلسة السابقة.

كما ارتفعت العقود الأمريكية الآجلة للذهب 0.4% إلى 1873.00 دولار. وانخفض مؤشر الدولار 0.1% بعد أن لامس أعلى مستوى في نحو شهر أمس الاثنين.

وضعف الدولار يجعل الذهب المسعر بالعملة الأمريكية أكثر جاذبية للمشترين الذين يحملون عملات أخرى، حسب “الاقتصادية”.

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ترقب تصريحات باول

وتخطت أسعار الذهب مستوى 1900 دولار للأوقية في يناير على أمل تباطؤ رفع أسعار الفائدة من جانب المركزي الأمريكي، لكن الأسعار تراجعت منذ ذلك الحين.

ويتابع المشاركون في السوق عن كثب خطاب باول لمعرفة ما إذا كانت تصريحاته تشير إلى تشديد كبير بعد بيانات وظائف قوية الأسبوع الماضي.

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