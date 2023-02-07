تطورات عملية إنقاذ طفلة تحتضن شقيقتها تحت أنقاض منزلهم في سوريا
تواصل – فريق التحرير:
تمكنت جهات الإنقاذ من إنقاذ طفلة ظهرت في مقطع فيديو تحتضن شقيقتها من تحت أنقاض منزلهم المتهدم في سوريا وتناشد إنقاذها.
وظهرت الطفلة الصغيرة التي لم يتجاوز عمرها العشر سنوات، بعد عملية إنقاذها برفقة شقيقتها بصحة جيدة.
وفي وقت سابق، تداول رواد مواقع التواصل الاجتماعي، مقطع فيديو مؤثر لطفلة تناشد أحد الأشخاص لإنقاذها وشقيقتها الصغيرة من تحت الأنقاض بعد زلزال سوريا المدمر.
كما أعلن نائب الرئيس التركي، فؤاد أوقطاي، اليوم، أن عدد ضحايا الزلزال ارتفع إلى 3419 قتيلًا و20 ألفًا و534 جريحًا.
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الهزات الارتدادية
وأضاف أن عدد الهزات الارتدادية منذ أمس وصل إلى 312، وأن فرق الإنقاذ تمكنت من إنقاذ أكثر من 8000 مواطن من تحت الأنقاض.
وأوضح في مؤتمر صحفي، أن فرق إنقاذ من 14 دولة وصلت وبدأت بالعمل ميدانيًا، وفرق من 70 دولة ستصل في الساعات المقبلة.
ضحايا بالآلاف
ولقي آلاف الأشخاص مصرعهم وأصيب آخرون، وانهارت العديد من المباني، فيما تواصل فرق الإنقاذ البحث عن ناجين وسط الأنقاض، جراء الزلزال القوي الذي بلغ قوته 7.7 درجات على مقياس ريختر وضرب جنوب شرقي تركيا وسوريا فجر أمس.
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