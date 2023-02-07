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“لا نستطيع فعل شئ”.. الشيف بوراك يبكي ويطلب المساعدة للمنكوبين من أمام مبنى منهار (فيديو)

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“لا نستطيع فعل شئ”.. الشيف بوراك يبكي ويطلب المساعدة للمنكوبين من أمام مبنى منهار (فيديو)

“لا نستطيع فعل شئ”.. الشيف بوراك يبكي ويطلب المساعدة للمنكوبين من أمام مبنى منهار (فيديو)

“لا نستطيع فعل شئ”.. الشيف بوراك يبكي ويطلب المساعدة للمنكوبين من أمام مبنى منهار (فيديو)
٠٨:٠٣:٥٧ م، الثلاثاء، ١٦ رجب ١٤٤٤ هجريا، ٠٧ فبراير ٢٠٢٣
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تواصل- فريق التحرير

تداول نشطاء على موقع التواصل الاجتماعي تويتر صورا للشيف التركي الشهير “بوراك” وهو يبكي من شدة ما خلفه زلزال تركيا من دمار.
وبحسب ما تم تداوله في مقطع فيديو عن الشيف بوراك فإنه يطلب المساعدة قائلا :”: “الوضع صعب..لا نستطيع فعل أي شئ هُنا”.
كما ظهر الشيف بوراك وعيناه قد اغرورقت بالدموع أمالم أحد العقارات المنهارة جراء الزلزال المدمر.

وتسبب الزلزال في خسائر فادحة حيث توفي يعقوب طاش النائب في البرلمان التركي عن حزب العدالة والتنمية الحاكم نتيجة الزلزال.

وتم إنقاذ أكثر من 8 آلاف شخص من تحت الأنقاض حتى الآن، وفقًا لما أعلنه فؤاد أوقطاي نائب الرئيس التركي اليوم.

حجم الخسائر:

فيما تهدم 5 آلاف و775 مبنى تهدمت جراء الزلازل التي ضربت جنوبي البلاد أمس، والذي أدى وفق أحدث حضيلة إلى 3432 قتيلاً.

وارتفعت الإصابات إلى 21 ألفًا و103 حالات، على ما أفادت إدارة الكوارث والطوارئ التركية “آفاد”.

إنقاذ أم وابنتها:

وأنقذت فرق البحث في ولاية غازي عنتاب جنوبي تركيا، أما وابنتها من تحت أنقاض المباني المنهارة بعد مرور 30 ساعة على وقوع الزلزال.

وأشار مراسل وكالة “الأناضول”، الثلاثاء، إلى نقل الأم وابنتها إلى مستشفى قريب، إثر إنقاذهما من تحت أنقاض مبنى مكون من 6 طوابق.

كما أنقذت الفرق أمًا ورضيعها بعد 29 ساعة قضياها تحت الأنقاض في ولاية هطاي.

وفي ولاية قهرمان مرعش، أعلن اتحاد المصارعة التركي في بيان إنقاذ 8 رياضيين.

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