الثلاثاء، ١٦ رجب ١٤٤٤ هجريا ، الموافق ٠٧ فبراير ٢٠٢٣ ميلادى
رئيس الوزراء البريطاني يجري تعديلًا وزاريًا
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رئيس الوزراء البريطاني يجري تعديلًا وزاريًا

رئيس الوزراء البريطاني يجري تعديلًا وزاريًا

رئيس الوزراء البريطاني يجري تعديلًا وزاريًا
٠٧:٢٥:٤٤ م، الثلاثاء، ١٦ رجب ١٤٤٤ هجريا، ٠٧ فبراير ٢٠٢٣
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تواصل- وكالات

أجرى رئيس الوزراء البريطاني ريشي سوناك اليوم تعديلات وزارية جديدة شملت تعيين غريغ هاندز رئيسًا جديدًا لحزب المحافظين خلفًا لناظم الزهاوي.

وأوضحت الحكومة البريطانية أنه تم اعتماد تعيين قرنت تشارب في منصب وزير الدولة لأمن الطاقة، ومايكل دونلان وزير الدولة للعلوم والإبتكار والتقنية، وكيمي بادينوتش وزيرة للدولة للأعمال والتجارة.

كما تم اعتماد تعيين لوسي فريزر وزيرة للثقافة والإعلام والرياضة، إلى جانب تعيين كريج هاند وزير لدى مجلس الوزراء.

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