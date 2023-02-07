تركيا تعلن دفن 600 جثة بعد التعرف على هويتهم

تواصل – فريق التحرير:

أعلن وزير الداخلية التركي، مساء اليوم الثلاثاء، دفن 600 جثمان في كهرمان مرعش بعد التعرف على هوياتهم.

وأضاف الوزير التركي، :” نتوقع عدد ضحايا أكبر مما هو معلن”، موضحًا أن الأحوال الجوية السيئة تسببت في تأخر وصول فرق الإنقاذ إلى المناطق المتضررة.

وكانت طائرة، رصدت حجم الخراب والدمار الذي سببه الزلزال في ولاية أنطاكية التركية، حيث انهارات أحياء بأكملها.

وأظهر مقطع فيديو نشره حساب صحيفة “يني شفق” التركية في موقع “تويتر”، تحول منازل وأحياء إلى أثر بعين، فيما يعكس حجم الأضرار الفادحة التي خلفها الزلزال العنيف.

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الانهيار الكبير في طريق الريحانة

كما انتشرت صور تظهر الانهيار الكبير في طريق الريحانة بولاية أنطاكية جراء زالزال الذي وقع في وقت مبكر يوم الإثنين.

وضرب زلزال تركيا وسوريا بلغت قوته 7.7 درجات على مقياس ريختر، أعقبه آخر بعد ساعات بقوة 7.6 درجات، مخلفين خسائر كبيرة في الأرواح والممتلكات في البلدين.

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وأعلنت إدارة الكوارث والطوارئ التركية “آفاد”، ارتفاع عدد قتلى الزلازل في تركيا إلى 3432، وارتفاع الإصابات إلى 21 ألفًا و103 حالات.

وفي سوريا، قتل ما لايقل عن 1602 قتلوا وأصيب الآلاف، وفقًا لأحدث الأرقام.