“الغذاء والدواء” تصدر بيانا حول حماية المريض من الجرعات الاشعاعية

تواصل – فريق التحرير:

أوضحت هيئة الغذاء والدواء أن مقدم الرعاية الصحية ملزم باتباع “المرجع الوطني لحدود ومستويات جرعات الأشعة التشخيصية للمرضى” لحماية المريض من الجرعات الاشعاعية التي تتجاوز المستويات المعتمدة.

المرجع الوطني

وبينت “الغذاء والدواء” في تغريدة عبر حسابها الرسمي على “تويتر”، المرجع الوطني لحدود ومستويات جرعات الأشعة التشخيصية للمرضى NDRLS.

وأفادت بأن المرجع الوطني هو مرجع لتحديد مستوى الجرعة الإشعاعية الوطنية لتشخيص المرضى

أثر تطبيق المرجع الوطني

الحماية من الجرعات الإشعاعية الطبية التي قد تتجاوز الحدود والمستويات الدولية المعتمدة، وذلك من خلال خفض كمية الأشعة المستخدمة مع الحفاظ على جودة الصورة والخصائص التشخيصية لها

مستويات جرعات الأشعة

يحدد المرجع الوطني مستويات جرعات الأشعة للتطبيقات التالية:

أجهزة الأشعة المقطعية

أجهزة الأشعة العامة

أجهزة تصوير الثدي بالأشعة السينية

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التقيد بالمستويات الموضحة

تلزم الهيئة العامة للغذاء والدواء مقدمي الرعاية الصحية بتطبيق المرجع الوطني لتحديد مستويات جرعات الأشعة التشخيصية الطبية المنشور على موقع الهيئة، والاحتفاظ بالسجلات التي تثبت التقيد بالمستويات المحددة.