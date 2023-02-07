بعد إساءتها للنبي ﷺ .. ” شارلي إيبدو” تسخر من ضحايا زلزال تركيا

تواصل- فريق التحرير

على عادتها البغيضة الكارهة للإسلام والمسلمين سخرت مجلة “شارلي إيبدو” من خلال رسم كاريكاتير، من الزلزال الذي ضرب تركيا.

وتسبب رسم المجلة البغيض في موجةً من الغضب على مواقع التواصل الاجتماعي.

وكانت المجلة قد نشرت رسمها على “تويتر” لتنهال الانتقادات المنددة للرسم وما تم إرفاقه من عبارات، وكتب فيه: “زلزال تركيا..لا حاجة لإرسال الدبابات”، بالإضافة لأبنية منهارة.

ونشرت المجلة عبر حسابها على تويتر صورة لبناء مدمر بعنوان “زلزال في تركيا”، وأرفقتها بعبارة “لا داعي لإرسال دبابة”.

وحظي منشور الكراهية بردود فعل كبيرة على وسائل التواصل الاجتماعي تنتقد ما أقدمت عليه المجلة الفرنسة حيث أن التغريدة التي نالت الملايين من المشاهدات نالت أيضا نصيبها من الانتقادات.

إساءات متكررة:

وكانت المجلة قد نشرت في وقت سابق رسوما مسيئة للنبي صلى الله عليه وسلم تظهر من خلالها أن الإسلام هو دين الإرهاب ويحث على الكراهية.

حجم الخسائر

وتسبب الزلزال في خسائر فادحة حيث توفي يعقوب طاش النائب في البرلمان التركي عن حزب العدالة والتنمية الحاكم نتيجة الزلزال.

وتم إنقاذ أكثر من 8 آلاف شخص من تحت الأنقاض حتى الآن، وفقًا لما أعلنه فؤاد أوقطاي نائب الرئيس التركي اليوم.

فيما تهدم 5 آلاف و775 مبنى تهدمت جراء الزلازل التي ضربت جنوبي البلاد أمس، والذي أدى وفق أحدث حضيلة إلى 3432 قتيلاً.

وارتفعت الإصابات إلى 21 ألفًا و103 حالات، على ما أفادت إدارة الكوارث والطوارئ التركية “آفاد”.

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