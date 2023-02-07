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النيابة العامة توضح عقوبة الإخلال برعاية كبار السن

النيابة العامة توضح عقوبة الإخلال برعاية كبار السن

النيابة العامة توضح عقوبة الإخلال برعاية كبار السن
٠٦:٣٨:٢٢ م، الثلاثاء، ١٦ رجب ١٤٤٤ هجريا، ٠٧ فبراير ٢٠٢٣
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تواصل – فريق التحرير:

أوضحت النيابة العامة، أن رعاية كبير السن تقوم على توفير الحاجات الضرورية اللازمة له من مسكن ومأكل وملبس وعناية صحية وجسدية ونفسية واجتماعية وترويحية.

أولوية رعاية كبار السن

وأفادت في تغريدة عبر حسابها الرسمي على “تويتر” لان: “لكبير السن حق العيش مع أسرته، وعليها إيواؤه ورعايته، وتكون المسؤولية في ذلك على أفراد الأسرة وفقاً للتسلسل الآتي:

تكون إعالة كبير السن المحتاج على الزوج أو الزوجة إن رغبت، فإن تعذر ذلك فعلى أبيه إذا كان قادراً ثم أحد أولاده الذكور، فإن تعذر ذلك فعلى أحد أحفاده الذكور، فإن تعذر ذلك فعلى أحد إخوته الذكور.

ويجوز انتقال واجب الإعالة إلى من اختاره كبير السن منهم مع وجود من هو أولى منه.

وفي حال عدم الاتفاق أو عدم قيام أي من أفراد الأسرة بالإعالة، فتتولى المحكمة المختصة تحديد العائل من أفراد أسرته، على أن يراعى في ذلك مصلحة كبير السن.

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عقوبات رعاية كبار السن

وشددت النيابة العامة على أن مخالفة رعاية كبار السن تعرض للعقوبات التالية:

– السجن مدة تصل إلى سنة.

– غرامة تصل إلى خمسمائة ألف ريال.

وذلك حسب المادة ١٦ نظام حقوق كبير السن ورعايته.

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