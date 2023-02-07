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هل الحجامة تعالج حرارة القدم؟ استشاري يجيب

هل الحجامة تعالج حرارة القدم؟ استشاري يجيب

هل الحجامة تعالج حرارة القدم؟ استشاري يجيب
٠٦:٣٩:٣٨ م، الثلاثاء، ١٦ رجب ١٤٤٤ هجريا، ٠٧ فبراير ٢٠٢٣
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تواصل – فريق التحرير:

أكد د. عبدالله الذيابي استشاري باطنية وطبيب جهاز هضمي بمدينة الملك عبدالعزيز الطبية بالرياض، أنه لا توجد أبحاث علمية تؤكد فعالية الحجامة في علاج حرارة القدم.

جاء ذلك في رد من الذيابي، في  تغريدة عبر حسابه في “تويتر”، ردا على سؤال “هل الحجامة تعالج حرارة القدم؟”.

وأجاب الذيابي بقوله “إن حرارة القدم تحدث بسبب أمراض كثيرة، ولابد من علاج السبب لتتحسن الاعراض، ولا توجد أبحاث علمية تؤكد فعالية الحجامة في علاج حرارة القدم”.

الحجامة تضر مرضى القلب

وفي وقت سابق، قال استشاري المخ والأعصاب، الدكتور هاني العبدلي، إن الحجامة ليست بديلاً عن “الأسبرين”، وهناك دراسات تحذر من عمل الحجامة لفئة كبيرة من المرضى وقد تتسبب بجلطات للبعض ما يؤدي بهم للوفاة.

وأوضح العبدلي أن الحجامة تضر مرضى القلب، والكوليسترول، وكبار السن ومن لديهم جلطات أو أورام، وبالتالي لا ينصح بقيامهم بها.

ولفت إلى أن مرضى السكري عند عملهم للحجامة قد يحدث لهم جروح لا تلتئم، وأحيانا عمل الحجامة مع وجود مسيلات للدم، قد تسبب نزيفًا لا يتوقف.

الحجامة لا تعالج كل شيء

ومؤخرًا، قال الدكتور فهد الخضيري، أستاذ وعالم أبحاث المسرطنات، إنه لم يثبت لا بالأدلة ولا بالتجارب علاج الحجامة لكل شيء.

وأضاف الخضيري: “أنا لا أنفي الحجامة ولم أقل إنها غلط ولا أنكر فوائدها التي ثبتت بالعلم والبراهين مثل تخفيف الألم (مؤقتًا) ولمنع الكسل والخمول وتنشيط الدورة الدموية (مؤقتًا)”.

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الكلمات الدلالية:
أضرار الحاجامة الحجامة حرارة القدم عبدالله الذيابي فوائد الحجامة

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