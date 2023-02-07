الشرطة في ذهول.. جرذ يسرق عقدًا ثمينًا من متجر مجوهرات (فيديو)

تواصل- فريق التحرير

في واقعة نادرة الحدوث أقدم جرذ كبير على النسلل لمحل مجوهرات في الهند وسرقة ماسة ثمينة.

وكانت كاميرا مراقبة داخل متجر مجوهرات في الهند قد التقطت لحظة سرقة عقد ألماس باهظ الثمن من قِبل جرذ.

وتعتقد الشرطة أن صاحب الجرذ دربه على سرقة المجوهرات من المتاجر خاصة مع اقتراب احتفالية في الهند.

لكن لم تجد الشرطة أي دليل حتى الآن لصعوبة البحث عن الجرذ أو صاحب الجرذ والتحقيقات لازالت جارية.

جرذ يسرق دولارات:

وفي وقت سابق تداول رواد مواقع التواصل الاجتماعي مقطع فيديو مثير، وثق جريمة سرقة أموال غريبة وفريدة من نوعها.

بطل الحادثة كان أيضا فأرا صغيرا تسلل إلى داخل إلى إحدى المنازل، واقترب من حقيبة نسائية وأخرج حافظة النقود وفتحها وسرق منها مئات الدولارات.

ووثق مقطع الفيديو، الذي نشره الخبير الاقتصادي برجس حمود البرجس عبر حسابه في “تويتر”، تفاصيل الجريمة وكيف تمكن الفأر بكل سهولة من الدخول وسحب الأموال من داخل حافظة النقود.

وتوالت ردود الأفعال حيث علق البعض بقولهم إن الفأر معروف بالسرقة، وقال البعض إن الفأر معروف عنه سرقة الذهب.

كاميرا مراقبة داخل متجر مجوهرات في الهند التقطت لحظة سرقة عقد ألماس باهظ الثمن من قِبل جرذ، الشرطة تعتقد أن صاحب الجرذ دربه على سرقة المجوهرات من المتاجر خاصة مع اقتراب يوم الحب. الشرطة لم تجد أي دليل حتى الآن لصعوبة البحث عن الجرذ أو صاحب الجرذ والتحقيقات لازالت جارية. pic.twitter.com/VZEYTpdF96 — إياد الحمود (@Eyaaaad) February 7, 2023

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