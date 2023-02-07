الثلاثاء، ١٦ رجب ١٤٤٤ هجريا ، الموافق ٠٧ فبراير ٢٠٢٣ ميلادى
ولي العهد ورئيسة الوزراء الإيطالية يستعرضان خلال اتصال هاتفي العلاقات الثنائية وفرص التعاون بين البلدين
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ولي العهد ورئيسة الوزراء الإيطالية يستعرضان خلال اتصال هاتفي العلاقات الثنائية وفرص التعاون بين البلدين

ولي العهد ورئيسة الوزراء الإيطالية يستعرضان خلال اتصال هاتفي العلاقات الثنائية وفرص التعاون بين البلدين

ولي العهد ورئيسة الوزراء الإيطالية يستعرضان خلال اتصال هاتفي العلاقات الثنائية وفرص التعاون بين البلدين
٠٥:٢٩:٣٨ م، الثلاثاء، ١٦ رجب ١٤٤٤ هجريا، ٠٧ فبراير ٢٠٢٣
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تواصل- واس

أجرى صاحب السمو الملكي الأمير محمد بن سلمان بن عبدالعزيز آل سعود ولي العهد رئيس مجلس الوزراء، اتصالاً هاتفياً، اليوم، بدولة رئيسة الوزراء الإيطالية السيدة جورجيا ميلوني.

وجرى خلال الاتصال استعراض العلاقات الثنائية بين المملكة وإيطاليا، بالإضافة إلى بحث فرص التعاون المشترك بين البلدين وسبل تطويرها في عدد من المجالات.

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الكلمات الدلالية:
اخبار السعودية السعودية اليوم رئيسة وزراء ايطاليا ولي العهد

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