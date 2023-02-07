“مكافحة المخدرات” تعلن نتائج القبول للوظائف العسكرية بعدة رتب

متطلبات التحضير:

• إحضار أصل المؤهل الدراسي والسجل الأكاديمي الذي تم التقدم به على الوظائف العسكرية (أصل شهادة الثانوية العامة , أصل شهادة الدبلوم , أصل شهادة البكالوريوس) مع عدد (2) صور منها.

• إحضار أصل بطاقة الأحوال مع عدد (3) صور منها مكبرة .

• حلاقة الشعر رقم ( صفر ) .

• عدد (4) بدلة رياضية لون أزرق مع وجود سحاب للجيب مثبت على جانبها الأيمن ولوحة اسم رباعي كما هو مكتوب في الهوية الوطنية ومكتوب باللون الأسود خياطه على اللبس الرياضي.

• بجامات داخلية شتوي كم طويل .

• ملابس داخليه بحيث تكفي لفترة الاستجداد.

• جزمة رياضيه اللون أبيض خاصة بالجري .

• عدد (7) جوارب أبيض + عدد (7) جوارب أسود .

• بجامة نوم اللون سماوي عدد (2) , حذاء خاص لدورة المياه .

• قبعة شتوية اللون أبيض سادة عدد (3) .

• فرشاه ومعجون أسنان ومقص أظافر بدون سكين داخلي .

• منشفة للاستحمام اللون كحلي أو أزرق غامق (مقاس كبير + صغير) .

• ملمع حذاء لون أسود .

• بودرة خاصة لمنع روائح الحذاء.

• شامبو + صابون.

• ملاية سرير أبيض مقاس نفر (شرشف) مع مخدة عدد (1) .

• إحضار الآبيان على أن يكون رقم الآبيان مطبوع من البنك أو صورة مكبرة من كرت الحساب.

• مصروف شخصي أثناء الدورة بحيث لا يتجاوز (500) ريال.

• كافة الأغراض توضع في شنطة لون أسود متوسطة الحجم .

• يمنع احظار المأكولات , الجوال , الأجهزة الإلكترونية , الأدوات الحادة.

• يمنع على الطالب الحضور لمقر الأكاديمية بسيارته الخاصة ولن يسمح بدخول السيارات أو الوقوف بجانب الأسوار.

ملاحظة:

– سيتم استقبال المتقدمين يوم الاحد الموافق 21 / 7 / 1444 هـ في تمام الساعة 7:00صباحاً في أكاديمية الأمير نايف بن عبدالعزيز لمكافحة المخدرات بمدينة الرياض (طريق الدمام بالقرب من كلية نايف للأمن الوطني ومعهد المديرية العامة للجوازات).

للاستعلام:

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