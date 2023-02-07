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“مكافحة المخدرات” تعلن نتائج القبول للوظائف العسكرية بعدة رتب
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“مكافحة المخدرات” تعلن نتائج القبول للوظائف العسكرية بعدة رتب

“مكافحة المخدرات” تعلن نتائج القبول للوظائف العسكرية بعدة رتب

“مكافحة المخدرات” تعلن نتائج القبول للوظائف العسكرية بعدة رتب
٠٥:٥٤:٠٢ م، الثلاثاء، ١٦ رجب ١٤٤٤ هجريا، ٠٧ فبراير ٢٠٢٣
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تواصل – فريق التحرير:

أعلنت المديرية العامة لمكافحة المخدرات مُمثلة في الإدارة العامة للقبول المركزي بوكالة وزارة الداخلية للشؤون العسكرية عن نتائج القبول النهائي للمديرية العامة لمكافحة المخدرات على رتبة (وكيل رقيب – عريف – جندي أول – جندي ) (رجال)، وذلك وفقاً للتفاصيل وطريقة الاستعلام الموضحة أدناه.

متطلبات التحضير:

• إحضار أصل المؤهل الدراسي والسجل الأكاديمي الذي تم التقدم به على الوظائف العسكرية (أصل شهادة الثانوية العامة , أصل شهادة الدبلوم , أصل شهادة البكالوريوس) مع عدد (2) صور منها.
• إحضار أصل بطاقة الأحوال مع عدد (3) صور منها مكبرة .
• حلاقة الشعر رقم ( صفر ) .
• عدد (4) بدلة رياضية لون أزرق مع وجود سحاب للجيب مثبت على جانبها الأيمن ولوحة اسم رباعي كما هو مكتوب في الهوية الوطنية ومكتوب باللون الأسود خياطه على اللبس الرياضي.
• بجامات داخلية شتوي كم طويل .
• ملابس داخليه بحيث تكفي لفترة الاستجداد.
• جزمة رياضيه اللون أبيض خاصة بالجري .
• عدد (7) جوارب أبيض + عدد (7) جوارب أسود .
• بجامة نوم اللون سماوي عدد (2) , حذاء خاص لدورة المياه .
• قبعة شتوية اللون أبيض سادة عدد (3) .
• فرشاه ومعجون أسنان ومقص أظافر بدون سكين داخلي .
• منشفة للاستحمام اللون كحلي أو أزرق غامق (مقاس كبير + صغير) .
• ملمع حذاء لون أسود .
• بودرة خاصة لمنع روائح الحذاء.
• شامبو + صابون.
• ملاية سرير أبيض مقاس نفر (شرشف) مع مخدة عدد (1) .
• إحضار الآبيان على أن يكون رقم الآبيان مطبوع من البنك أو صورة مكبرة من كرت الحساب.
• مصروف شخصي أثناء الدورة بحيث لا يتجاوز (500) ريال.
• كافة الأغراض توضع في شنطة لون أسود متوسطة الحجم .
• يمنع احظار المأكولات , الجوال , الأجهزة الإلكترونية , الأدوات الحادة.
• يمنع على الطالب الحضور لمقر الأكاديمية بسيارته الخاصة ولن يسمح بدخول السيارات أو الوقوف بجانب الأسوار.

ملاحظة:

– سيتم استقبال المتقدمين يوم الاحد الموافق 21 / 7 / 1444 هـ في تمام الساعة 7:00صباحاً في أكاديمية الأمير نايف بن عبدالعزيز لمكافحة المخدرات بمدينة الرياض (طريق الدمام بالقرب من كلية نايف للأمن الوطني ومعهد المديرية العامة للجوازات).

للاستعلام:

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