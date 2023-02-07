الكويت لـ أمريكا: “ملاحظاتكم حول حقوق الإنسان لا تلزمنا”

تواصل- فريق التحرير

ردت وزارة الخارجية الكويتية على نظيرتها الأمريكية حول ملاحظاتها حول حقوق الإنسان، بأن هذه الملاحظات “لسنا ملزمين بها”.

وقال مساعد وزير الخارجية لشؤون حقوق الإنسان في الكويت طلال المطيري، إن الانتقادات التي تصدر عن وزارة الخارجية الأمريكية تجاه الكويت في مجال حقوق الإنسان “تُعنى بها وزارة الخارجية الأمريكية فقط، ولسنا ملزمين بتنفيذ ملاحظات الخارجية التي يتضنمها هذا التقرير.

الاتفاقيات الدولية فقط

وتابع- حسب صحيفة الجريدة- :” نحن معنيون بالالتزامات المترتبة علينا كأطراف في الاتفاقيات الدولية التي وقعنا عليها في هذا الإطار”.

وأوضح المطيري أن “الكويت ملتزمة التزاما كاملا بتنفيد بنود الاتفاقيات الدولية التي وقعت عليها في مجال حقوق الانسان”.

تقرير الكويت

وأشار إلى أن تقرير الكويت الدوري سيُناقَش هذا العام. وعما إذا كان حُدِّد موعد لمناقشة تقرير الكويت حول حقوق الانسان، قال المطيري: “لغاية اليوم.

وتابع”: لم يتم تحديد موعد لمناقشته من اللجنة الدولية لحقوق الانسان، ونحن مستعدون تماما لمناقشة التقرير المقدم منذ 3 سنوات متى حدد موعد لمناقشته، والكويت جاهزة للرد على الخبراء الدوليين وفق الإطار العام للدستور الكويتي والقوانين الوطنية الخاصة بحقوق الانسان”.

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