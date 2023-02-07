لن تصدق ما فعله الزلزال بالطرق في تركيا.. فيديو جديد

تواصل – فريق التحرير:

أظهر مقطع فيديو متداول عبر حسابات موقع التواصل الاجتماعي “تويتر”، أثرا جديدا من آثار الزلزال المدمر الذي وقع في سوريا وتركيا، وتسبب في آلاف القتلى والجرحي.

هبوط أرضي

وتسبب الزلزال في تصدع الطرق الرئيسة في تركيا، كما أظهر الفيديو وجود تصدعا كبيرا وتشققات في إحدى الطرق الإسفلتية بمدينة تركية.

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رصدت طائرة، حجم الخراب والدمار الذي سببه الزلزال في ولاية أنطاكية التركية، حيث انهارات أحياء بأكملها.

وأظهر مقطع فيديو نشره حساب صحيفة “يني شفق” التركية في موقع “تويتر”، تحول منازل وأحياء إلى أثر بعين، فيما يعكس حجم الأضرار الفادحة التي خلفها الزلزال العنيف.

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الانهيار الكبير في طريق الريحانة

كما انتشرت صور تظهر الانهيار الكبير في طريق الريحانة بولاية أنطاكية جراء زالزال الذي وقع في وقت مبكر يوم الإثنين.

وضرب زلزال تركيا وسوريا بلغت قوته 7.7 درجات على مقياس ريختر، أعقبه آخر بعد ساعات بقوة 7.6 درجات، مخلفين خسائر كبيرة في الأرواح والممتلكات في البلدين.