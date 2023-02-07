البرنامج الوطني لتنمية تقنية المعلومات يطلق 6 مبادرات بـ 1.1 مليار ريال

تواصل – واس:

أطلق البرنامج الوطني لتنمية تقنية المعلومات 6 مبادرات بـقيمة 1.1 مليار ريال خلال المؤتمر التقني العالمي “ليب 2023”.

إطلاق عدد من المبادرات بهدف تنمية القطاع التقني

وأوضح أنه أطلق عددًا من المبادرات بالتعاون مع العديد من الجهات الحكومية والخاصة، بهدف تنمية القطاع التقني وتطويره للوصول به للعالمية والتي تسهم في تنمية القطاع التقني في المملكة، مشيرًا إلى أن أبرز المبادرات كانت:

1 – مبادرة “Relocate” التي تهدف لتوسيع مجال الاستثمار التقني فـي المملكة مـن خـلال دعم الشركات التقنية العالمية الناشئة ومتعددة الجنسيات عبر تقديم حوافز مالية لتشجيعهم على اتخاذ قرار التوسع وفتح مقرات رئيسية فــي المملكة.

2 – مبادرة “Venture Debt” المخصصة للمشاريع والشركات الناشئة، والتي تعمل على تسهيل إجراءات الحصول على حلول تمويلية جديدة بضمانات لا تتطلب أصول مادية أو سيولة نقدية.

3 – مبادرة “”Boost والتي تهدف إلى تمكين ودعم رواد الأعمال المتخصصين في مجال التقنية لتقليل المخاطر المالية التي تواجه رواد الأعمال، ومساعدتهم من خلال احتضانهم من قبل الشركاء ودعمهم في بناء خبراتهم في تأسيس شركاتهم.

4 – مبادرة “TechCrew” التي تهدف إلى دعم الشركات التقنية متناهية الصغر والصغيرة والمتوسطة وتقديم كافة الدعم والتمكين لتلك الشركات في استقطاب الكفاءات المحلية الوطنية من أجل شغل مناصب تقنية إدارية، عن طريق تحمل جزء من راتب الموظف بنسبة 50%.

إطلاق 8 صناديق استثمارية بقيمة 646 مليون دولار

وخلال فعاليات اليوم الثاني للمؤتمر، تم إطلاق 8 صناديق استثمارية بقيمة 646 مليون دولار، وتهدف المشاريع مجتمعة إلى جعل المملكة وجهةً للابتكار وريادة الأعمال الرقمية عبر دعم نمو الشركات الناشئة والمتوسطة، وتسريع صناعة الألعاب الإلكترونية، وإشعال المنافسة في مجالات البحث والتطوير والابتكار، إضافةً إلى تحفيز النظام البيئي.

ويأتي إطلاق الصناديق، نظير الجهود التي بذلتها وزارة الاتصالات وتقنية المعلومات والتي أسهمت في آخر الأمر إلى الإعلان عنها، في مؤتمر “ليب 23″، الذي تنظمه الوزارة حالياً بالتعاون مع الاتحاد السعودي للأمن السيبراني والبرمجة والدرونز وشركة “تحالف”.

“سيارة الرصد الذكي”.. أبرز تقنيات “هيئة النقل”

كما شاركت عدد من الجهات الحكومية في مؤتمر التقنية السنوي ‘ليب 2023’ المنعقد بمدينة الرياض، من خلال أجنحتها التي تستعرض الخدمات الرقمية والتقنية، عبر جناح السعودية الرقمية، ومنها الهيئة العامة للنقل .

وتأتي مشاركة الهيئة عبر استعراضها لأبرز تقنياتها الرقمية من خلال مشروعها في الأعمال التشغيلية “سيارة الرصد الذكي” المجهزة بأحدث التقنيات الرقابية، مشتملة على كاميرا أمامية، وحاسوب ذكي لرصد حالات عدم الامتثال.

وتحتوي السيارة على معالج ذكي مرتبط بالحاسب لرصد جميع السيارات التي تحيط بالسيارة أثناء حركتها وحفظها كمعلومات وجمعها وتحويلها للمعالج باستخدام الذكاء الاصطناعي، كما يجلب المعلومات من منصة النقل لجميع المركبات التي رصدتها الكاميرا الذكية بالسيارة.

وتعود أهمية المعلومات التي تشاركها السيارة لمعرفة المركبات الممتثلة للنظام من غيرها ليتم رصد مخالفات لغير الممتلثة من الأجرة والحافلات، وشاحنات نقل البضائع، بهدف تحسين جودة الحياة، وإثراء تجرية المستفيدين من خدمات النقل العام في كافة مدن ومناطق المملكة.

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