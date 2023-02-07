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بالرياض.. ولي العهد يرأس اجتماع مجلس الشؤون الاقتصادية والتنمية

بالرياض.. ولي العهد يرأس اجتماع مجلس الشؤون الاقتصادية والتنمية

بالرياض.. ولي العهد يرأس اجتماع مجلس الشؤون الاقتصادية والتنمية
٠٤:٥٠:٠٢ م، الثلاثاء، ١٦ رجب ١٤٤٤ هجريا، ٠٧ فبراير ٢٠٢٣
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تواصل – واس:

رأس صاحب السمو الملكي الأمير محمد بن سلمان بن عبدالعزيز ولي العهد رئيس مجلس الوزراء، رئيس مجلس الشؤون الاقتصادية والتنمية، الاجتماع الذي عقده مجلس الشؤون الاقتصادية والتنمية اليوم الثلاثاء بقصر اليمامة بمدينة الرياض.

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الاجتماع استعرض موضوعات اقتصادية وتنموية

واستعرض المجلس خلال الاجتماع عددًا من الموضوعات الاقتصادية والتنموية، ومنها العرض المقدم من وزارة الاقتصاد والتخطيط حيال التطورات الاقتصادية المحلية والعالمية.

وتضمن العرض تفصيلاً عن أبرز المؤشرات ذوات الصلة بالاقتصاد الوطني لا سيما ما شهدته قطاعات الاقتصاد الوطني من نمو على مستوى عدد كبير من القطاعات والأنشطة خلال الفترة الماضية، وتضمن العرض نظرة إلى آفاق الاقتصاد العالمي خلال الفترة المقبلة وتحليلاً لأبرز المؤشرات.

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وناقش المجلس خلال اجتماعه العرض المقدم من مكتب الإدارة الإستراتيجية بمجلس الشؤون الاقتصادية والتنمية في شأن حوكمة رؤية المملكة 2030 وأدوار الجهات الداعمة.

اتخاذ عددًا من القرارات والتوصيات

كما اطلع على العرض الدوري المقدم من وزارة الصحة حيال آخر المستجدات والتطورات الصحية المرتبطة بجائحة كورونا، والعرض المقدم من مكتب إدارة المشروعات بأمانة مجلس الشؤون الاقتصادية والتنمية حيال متابعة قرارات وتوصيات المجلس خلال فترة الربع الرابع من العام المنصرم، وقد اتخذ المجلس حيال تلك الموضوعات القرارات والتوصيات اللازمة.

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الكلمات الدلالية:
أخبار السعودية الرياض قصر اليمامة مجلس الشؤون الاقتصادية ولي العهد

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