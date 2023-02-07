تركيا تستأنف تدفق النفط الخام إلى ميناء جيهان

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وجهت تركيا باستئناف تدفق النفط الخام إلى ميناء جيهان بعد أن أوقفت تدفقات النفط الخام إلى محطة التصدير على ساحل البحر المتوسط، أمس، كإجراء احترازي في أعقاب الزلزال المدمر.

وبحسب وكالة “بلومبرج”، قال مسؤول تركي، إنه بدأ ضخ النفط عبر خط أنابيب كركوك-جيهان الممتد من العراق إلى تركيا اليوم، بعد توقفه بسبب الزلزال القوي.

وأوضح المسؤول أن من المتوقع استئناف الصادرات من جيهان اليوم الثلاثاء أيضا.

زلزال تركيا وسوريا

ولقي آلاف الأشخاص مصرعهم وأصيب آخرون، وانهارت العديد من المباني، فيما تواصل فرق الإنقاذ البحث عن ناجين وسط الأنقاض، جراء الزلزال القوي الذي بلغ قوته 7.7 درجات على مقياس ريختر وضرب جنوب شرقي تركيا وسوريا فجر أمس.

وشعر بالزلزال سكان كل من لبنان وسوريا والأراضي الفلسطينية واليونان وقبرص وأرمينيا وجورجيا والعراق وبعض المناطق في مصر.

وتقع تركيا في منطقة تشهد نشاطًا زلزاليًا هو من بين الأعلى في العالم.

وأواخر نوفمبر الماضي ضرب زلزال بقوة 6.1 درجات شمال غرب تركيا موقعًا حوالي 50 جريحًا ومتسببًا بأضرار محدودة، وفق أجهزة الإسعاف التركية.

وفي يناير 2020، ضرب زلزال بقوة 6.7 درجات منطقة إلازيغ، ما أسفر عن مقتل أكثر من 40 شخصًا.

وفي أكتوبر من العام نفسه، ضرب زلزال بقوة 7 درجات بحر إيجه، ما أسفر عن مقتل 114 شخصا وإصابة أكثر من ألف آخرين بجروح

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