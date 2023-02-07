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بيان عاجل من سفارة المملكة في تركيا بشأن إجلاء المواطنين من مناطق الزلزال
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بيان عاجل من سفارة المملكة في تركيا بشأن إجلاء المواطنين من مناطق الزلزال

بيان عاجل من سفارة المملكة في تركيا بشأن إجلاء المواطنين من مناطق الزلزال

بيان عاجل من سفارة المملكة في تركيا بشأن إجلاء المواطنين من مناطق الزلزال
٠٤:٢٢:٣١ م، الثلاثاء، ١٦ رجب ١٤٤٤ هجريا، ٠٧ فبراير ٢٠٢٣
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تواصل – فريق التحرير:

أصدرت سفارة المملكة في تركيا بيانًا بشأن إجراءات إجلاء المواطنين المتواجدين في المناطق التي تأثرت جراء الزلزال.

رأس فريق عمل يتابع إجلاء المواطنين

وأوضحت في بيان لها نشرته علا حسابها في “تويتر”، أن سعادة القائم بالأعمال بالسفارة بأنقرة الأستاذ محمد الحربي على رأس فريق عمل في مدينة أضنة لمتابعة إجراءات إجلاء المواطنين المتواجدين في المناطق التي تأثرت جراء الزلزال.

على المواطنين في تلك المناطق  الاتصال بالسفارة

وأضافت أنها تأمل السفارة من المتواجدين في تلك المناطق سرعة الاتصال على الرقم المخصص لذلك على مدار الساعة، وهو “00905495646655”.

ارتفاع قتلى الزلزال في جنوب تركيا إلى 3381 قتيلا

يأتي ذلك في وقت كشفت فيه كشفت السلطات التركية، أن حصيلة قتلى الزلزال في جنوب تركيا ارتفعت إلى 3381 قتيلا وآلاف المصابين.

وأوضحت أنه تم تسجيل إصابة ما يزيد على 15 ألفًا إضافة إلى تدمير 6000 آلاف مبنى جراء الزلزال.

في الوقت نفسه، كشف نائب الرئيس التركي فؤاد أوقطاي، أنه تم إنقاذ 7840 شخصًا من تحت الأنقاض حتى الآن.

زلزال مدمر يضرب تركيا وسوريا

ولقي آلاف الأشخاص مصرعهم وأصيب آخرون، وانهارت العديد من المباني، فيما تواصل فرق الإنقاذ البحث عن ناجين وسط الأنقاض، جراء الزلزال القوي الذي بلغ قوته 7.7 درجات على مقياس ريختر وضرب جنوب شرقي تركيا وسوريا فجر أمس.

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