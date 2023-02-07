دراسة تكشف العلاقة بين تناول القرفة وتحسين الذاكرة والتعلم

تواصل – فريق التحرير:

كشفت دراسات حديثة، أن المركّبات النشطة بيولوجيا الموجودة في القرفة يمكن أن تعزز وظائف المخ، وخاصة الذاكرة والتعلم، بحسب “روسيا اليوم”.

وقام فريق من الباحثين في جامعة بيرجاند للعلوم الطبية في إيران مؤخرا بمراجعة العديد من الدراسات السابقة لاستكشاف آثار القرفة على الوظائف الإدراكية.

ومن خلال تحليلهم، الموضح في علم الأعصاب الغذائي، يسلط الضوء على القيمة المحتملة للقرفة في منع أو تقليل الذاكرة أو ضعف التعلم.

التوابل العطرية

وتعرف القرفة بكونها من التوابل العطرية الشائعة لخبز الكعك وطهي الأطباق اللذيذة، وهي مشتقة من اللحاء الداخلي لأشجار القرفة.

وهذه الأشجار الدائمة الخضرة توجد في جبال الهيمالايا ومناطق جبلية أخرى، وكذلك في الغابات المطيرة وغابات أخرى في جنوب الصين والهند وجنوب شرق آسيا.

تحسين مستويات السكر

في سياق متصل، أشارت الأبحاث إلى أن القرفة يمكن أن تساعد في تحسين مستويات السكر في الدم وزيادة حساسية الإنسولين، ونرصد لكم في سطور ما توصلت إليه النتائج البحثية وفقًا لدراسات علمية:

1- تناول جرام واحد فقط من القرفة يوميا يمكن أن يزيد من حساسية الإنسولين ويساعد في إدارة أو عكس داء السكري من النوع الثاني.

2- لحاء القرفة يحسن مستويات السكر في الدم والكوليسترول لدى المصابين بداء السكري من النوع الثاني، وقد تقلل من عوامل الخطر المرتبطة بمرض السكري وأمراض القلب والأوعية الدموية.

3- تناول جرعة يومية من غرام واحد أو 3 غرامات أو 6 غرامات، فقط يقلل من نسبة الجلوكوز في الدم، أو الدهون الثلاثية، أو البروتين الدهني منخفض الكثافة (LDL)، أو الكوليسترول السيئ والكوليسترول الكلي بعد 40 يوما بين 60 مصابا بالسكري في منتصف العمر.

وإلى جانب تنظيم جلوكوز الدم وخفض الكوليسترول، فقد ثبت أن القرفة:

– لها تأثير مضاد للتخثر على الدم

– تسكين الآلام عند مرضى التهاب المفاصل

– تقوي جهاز المناعة في الجسم

– توقف عدوى الخميرة المقاومة للأدوية

– تساعد في التخلص من عسر الهضم

– تحد من تكاثر الخلايا السرطانية لسرطان الدم والأورام اللمفاوية

– تحافظ على الغذاء عن طريق تثبيط نمو البكتيريا وتلف الطعام

– مصدر رائع للعناصر الغذائية الحيوية، بما في ذلك الكالسيوم والألياف والمنغنيز والحديد

اقرأ أيضا:

ماذا يمكن أن يفعل جرام واحد من «القرفة» للمصابين بهذا المرض الشائع؟