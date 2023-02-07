يحلم بأن يكون عالم فيزياء فلكية.. طفل في التاسعة يستعد لدخول الجامعة!

تواصل – وكالات:

يقترب طفل أمريكي ييلغ من العمر 9 سنوات من تحقيق حلمه في أن يصبح عالمًا في الفيزياء الفلكية بعد حصوله على شهادة الثانوية العامة من مدرسة ريتش سايبر تشارتر في هاريسبرج.

وأصبح ديفيد بالوجون واحدًا من أصغر الأطفال الذين تخرجوا على الإطلاق في هذا السن من المرحلة الثانوية، استعدادًا لدراسة علم الفيزياء الفلكية.

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فضولي للغاية

وقال والداه هنري ورونيا إن ابنهما كان “فضوليًا للغاية بشأن معرفة الأشياء” منذ صغره، الأمر الذي “أعده” للنجاح الأكاديمي.

وقالت والدة ديفيد: “إنه طفل يبلغ من العمر تسع سنوات ولديه عقل يقدر على فهم الكثير من المفاهيم التي تتجاوز سنوات عمره وأحيانًا تتجاوز قدرتي على الفهم”.

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إلهام الآخرين

وفي حديثه إلى قناة “فوكس 43″، أقر ديفيد بقدرته على إنجاز الكثير في المجال الذي يحبه، “أدركت أنني كنت قادرًا على التخرج في سن العاشرة أو التاسعة طالما بذلت جهدي، وبمساعدة أمي وأبي وبالطبع.

ويقول إنه يريد الآن إلهام الآخرين لفعل الشيء نفسه، موضحًا أن هناك “فرصة لإظهار أنني لست الوحيد الذي يمكنه القيام بذلك”.

وسيتسلم ديفيد شهادته الثانوية في يونيو المقبل ليبدأ بعدها تعليمه الجامعي. وتبحث الأسرة الآن في الكليات والجامعات في جميع أنحاء البلاد لمحاولة العثور على الكليات المناسبة له.