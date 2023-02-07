مجلس الوزراء يناقش تعزيز ريادة المملكة ودورها المحوري على المستوى العالمي

تواصل – فريق التحرير:

برئاسة خادم الحرمين الشريفين الملك سلمان بن عبد العزيز انعقد اليوم الثلاثاء، مجلس الوزراء لمناقشة عدد من القرارات.

وتناول المجلس مجموعة من التقارير حول المؤتمرات الإقليمية والدولية التي استضافتها المملكة خلال الأسبوع، لمواكبة التطورات في العالم، والإسهام في إيجاد حلول لتحدياته، واستثمار فرصه ومجالاته، بما يعزز ريادة المملكة ودورها المحوري على المستوى العالمي.

وأكد المجلس أنه يتابع مجريات الأحداث على الصعيدين الإقليمي والدولي، ويؤكد تضامن المملكة مع الدول التي تعرضت لزلازل وهزات أرضية، وما نتج عنها من وفيات وإصابات ومفقودين.

المملكة رئيسًا لمجلس منظمة التعاون الرقمي

ووعد مجلس الوزراء بانتخاب المملكة رئيسًا للمجلس التنفيذي لمنظمة التعاون الرقمي إلى العام 2030 م، ترجمةً لدورها الريادي في مجال التقنيات والاقتصاد الرقمي، وجهودها خلال فترة رئاستها للمنظمة في تعزيز العمل المشترك مع الدول الأعضاء نحو بناء مستقبل رقمي واعد للجميع.

واستعرض مجمل المحادثات واللقاءات التي جرت بين المملكة وعددٍ من الدول في الأيام الماضية، الهادفة إلى تعزيز أواصر التعاون والصداقة والارتقاء بها إلى مجالات أشمل؛ بما يخدم المصالح المشتركة ويوفر الظروف الداعمة للتنمية والاستقرار في المنطقة والعالم.

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