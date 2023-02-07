الثلاثاء، ١٦ رجب ١٤٤٤ هجريا ، الموافق ٠٧ فبراير ٢٠٢٣ ميلادى
مجلس الوزراء يناقش تعزيز ريادة المملكة ودورها المحوري على المستوى العالمي
يحلم بأن يكون عالم فيزياء فلكية.. طفل في التاسعة يستعد لدخول الجامعة!
العفو الدولية تفضح دور مسؤولين إيرانيين بإخفاء أدلة حول إنهاء حياة معارضين
إنقاذ طفل أثناء نومه تحت أنقاض الزلزال.. ما الذي قاله وأضحك منقذيه؟ (فيديو)
عاجل.. أوامر ملكية بالموافقة على عدد من الترقيات المهمة
مفاجأة.. الزواج يساعد على الوقاية من أحد أكثر الأمراض خطورة وانتشارا

الرئيسية

 /

أحدث الأخبار

 /

مجلس الوزراء يناقش تعزيز ريادة المملكة ودورها المحوري على المستوى العالمي

مجلس الوزراء يناقش تعزيز ريادة المملكة ودورها المحوري على المستوى العالمي

مجلس الوزراء يناقش تعزيز ريادة المملكة ودورها المحوري على المستوى العالمي
٠٤:١٢:٥٧ م، الثلاثاء، ١٦ رجب ١٤٤٤ هجريا، ٠٧ فبراير ٢٠٢٣
0

تواصل – فريق التحرير:

برئاسة خادم الحرمين الشريفين الملك سلمان بن عبد العزيز انعقد اليوم الثلاثاء، مجلس الوزراء لمناقشة عدد من القرارات.

وتناول المجلس مجموعة من التقارير حول المؤتمرات الإقليمية والدولية التي استضافتها المملكة خلال الأسبوع، لمواكبة التطورات في العالم، والإسهام في إيجاد حلول لتحدياته، واستثمار فرصه ومجالاته، بما يعزز ريادة المملكة ودورها المحوري على المستوى العالمي.

وأكد المجلس أنه يتابع مجريات الأحداث على الصعيدين الإقليمي والدولي، ويؤكد تضامن المملكة مع الدول التي تعرضت لزلازل وهزات أرضية، وما نتج عنها من وفيات وإصابات ومفقودين.

المملكة رئيسًا لمجلس منظمة التعاون الرقمي

ووعد مجلس الوزراء بانتخاب المملكة رئيسًا للمجلس التنفيذي لمنظمة التعاون الرقمي إلى العام 2030 م، ترجمةً لدورها الريادي في مجال التقنيات والاقتصاد الرقمي، وجهودها خلال فترة رئاستها للمنظمة في تعزيز العمل المشترك مع الدول الأعضاء نحو بناء مستقبل رقمي واعد للجميع.

واستعرض مجمل المحادثات واللقاءات التي جرت بين المملكة وعددٍ من الدول في الأيام الماضية، الهادفة إلى تعزيز أواصر التعاون والصداقة والارتقاء بها إلى مجالات أشمل؛ بما يخدم المصالح المشتركة ويوفر الظروف الداعمة للتنمية والاستقرار في المنطقة والعالم.

اقرأ أيضًا:

مجلس الوزراء يوافق على عدد من الاتفاقات والقرارات الدولية

عاجل.. مجلس الوزراء يقرر إيقاف العمل بالنظام الآلي لحصر ملكيات المساكن

عاجل.. مجلس الوزراء يؤكد تضامن المملكة مع الدول التي تعرضت لزلازل وهزات أرضية

الكلمات الدلالية:
أخبار السعودية اليوم الوزراء انعقاد جلسة مجلس الوزراء جلسة مجلس الوزراء مجلس الوزراء

مواد ذات صلة

المزيد
«جوازات الرياض»: تمديد خدمة تسليم جواز السفر للمواطنين حتى الثامنة مساءً

«جوازات الرياض»: تمديد خدمة تسليم جواز السفر للمواطنين حتى الثامنة مساءً

٠٦:٥٢ م، الأثنين، ٢٤ يوليو ٢٠١٧
معاقبة 8 شركات لخدمات العمرة بسبب كسر التأشيرة.. 6 ساعات تأخير

معاقبة 8 شركات لخدمات العمرة بسبب كسر التأشيرة.. 6 ساعات تأخير

١٠:١٥ ص، الثلاثاء، ١٩ أكتوبر ٢٠٢١
«الشيوخ الأمريكي» يُقر صفقة أسلحة متطورة للمملكة بـ510 ملايين دولار

«الشيوخ الأمريكي» يُقر صفقة أسلحة متطورة للمملكة بـ510 ملايين دولار

٠٤:٥٤ ص، الأربعاء، ١٤ يونيو ٢٠١٧
الدفاع المدني يلزم مكاتب الخدمة باتباع التعليمات لتحقيق سلامة الحجاج

الدفاع المدني يلزم مكاتب الخدمة باتباع التعليمات لتحقيق سلامة الحجاج

٠٨:٤٢ ص، الأثنين، ٢٩ أغسطس ٢٠١٦

التعليقات

0

اترك تعليقاً

لن يتم نشر عنوان بريدك الإلكتروني. الحقول الإلزامية مشار إليها بـ *