الثلاثاء، ١٦ رجب ١٤٤٤ هجريا ، الموافق ٠٧ فبراير ٢٠٢٣ ميلادى
العفو الدولية تفضح دور مسؤولين إيرانيين بإخفاء أدلة حول إنهاء حياة معارضين
إنقاذ طفل أثناء نومه تحت أنقاض الزلزال.. ما الذي قاله وأضحك منقذيه؟ (فيديو)
عاجل.. أوامر ملكية بالموافقة على عدد من الترقيات المهمة
مفاجأة.. الزواج يساعد على الوقاية من أحد أكثر الأمراض خطورة وانتشارا
مؤتمر “ليب23”.. “الحج ” تستعرض حلولا مبتكرة لخدمة ضيوف الرحمن
طائرة ترصد آثار الدمار والخراب الهائل الذي خلفه زلزال تركيا

الرئيسية

 /

أحدث الأخبار

 /

العفو الدولية تفضح دور مسؤولين إيرانيين بإخفاء أدلة حول إنهاء حياة معارضين

العفو الدولية تفضح دور مسؤولين إيرانيين بإخفاء أدلة حول إنهاء حياة معارضين

العفو الدولية تفضح دور مسؤولين إيرانيين بإخفاء أدلة حول إنهاء حياة معارضين
٠٤:٠٩:٢٠ م، الثلاثاء، ١٦ رجب ١٤٤٤ هجريا، ٠٧ فبراير ٢٠٢٣
0

تواصل – فريق التحرير:

كشفت منظمة العفو الدولية اليوم الثلاثاء، الدور الخفي لمسؤولين إيرانيين بإخفاء أدلة حول إنهاء حياة معارضين.

إخفاء أدلة عمليات إعدام جماعية

وفي بيان لها، اليوم، أشارت إلى دور دبلوماسيين تابعين للنظام الإيراني في إخفاء أدلة عمليات إعدام جماعية لسجناء سياسيين عام 1988″.

وحسب “إيران إنترناشيونال”، فقد أعلنت المنظمة أن رفض السلطات الإيرانية الاعتراف بهذه المجزرة أدى إلى استمرار دائرة الجرائم الدولية والتستر عليها بهدف القضاء على أي معارض سياسي.

نشر معلومات كاذبة تتعارض مع التحقيقات الدولية

واحتجت على نشر معلومات كاذبة تتعارض مع التحقيقات الدولية للرد على العديد من الأدلة الموثوقة حول مقتل السجناء السياسيين في صيف 1988، مشيرة إلى أنه بعد أكثر من 4 عقود، يستخدم النظام الإيراني استراتيجيات مماثلة للتستر على الجرائم الدولية وغيرها من الانتهاكات الجسيمة لحقوق الإنسان.

14 متظاهًرا يواجهون خط الإعدام

يأتي هذا في الوقت الذي كشفت فيه منظمة العفو الدولية أن ما لا يقل عن 14 شخصا من المعتقلين على خلفية الاحتجاجات الأخيرة في إيران معرضون بشكل كبير لخطر الإعدام.

اقرأ أيضًا:

منظمة العفو الدولي تدين قمع الشرطة لاحتجاجات الشعب الإيراني

الكلمات الدلالية:
إخفاء أدلة إعدام سجناء إيران احتجاجات إيران منظمة العفو الدولية

مواد ذات صلة

المزيد
موتورولا تطلق أقوى هواتفها بكاميرات تصل دقة عدستها إلى 200 ميجا بيكسل

موتورولا تطلق أقوى هواتفها بكاميرات تصل دقة عدستها إلى 200 ميجا بيكسل

٠٩:٠٥ م، الجمعة، ٢١ أكتوبر ٢٠٢٢
وزير التعليم يشكر معلماً قطع إجازته المرضية لمصلحة الطلاب بالمدينة

وزير التعليم يشكر معلماً قطع إجازته المرضية لمصلحة الطلاب بالمدينة

١٠:١٠ ص، الأثنين، ٢٤ أكتوبر ٢٠١٦
الحميدي السبيعي يتلقى 3 آلاف اتصال شكر من المملكة لدفاعه عن دول الخليج

الحميدي السبيعي يتلقى 3 آلاف اتصال شكر من المملكة لدفاعه عن دول الخليج

٠٩:٠٦ م، الجمعة، ١٥ يناير ٢٠١٦
«ابن حميد» إماماً لصلاة العيد بالحرم المكي.. و«آل الشيخ» بالمسجد النبوي

«ابن حميد» إماماً لصلاة العيد بالحرم المكي.. و«آل الشيخ» بالمسجد النبوي

١١:١٤ م، السبت، ٢٤ يونيو ٢٠١٧

التعليقات

0

اترك تعليقاً

لن يتم نشر عنوان بريدك الإلكتروني. الحقول الإلزامية مشار إليها بـ *