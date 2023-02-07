العفو الدولية تفضح دور مسؤولين إيرانيين بإخفاء أدلة حول إنهاء حياة معارضين

تواصل – فريق التحرير:

كشفت منظمة العفو الدولية اليوم الثلاثاء، الدور الخفي لمسؤولين إيرانيين بإخفاء أدلة حول إنهاء حياة معارضين.

إخفاء أدلة عمليات إعدام جماعية

وفي بيان لها، اليوم، أشارت إلى دور دبلوماسيين تابعين للنظام الإيراني في إخفاء أدلة عمليات إعدام جماعية لسجناء سياسيين عام 1988″.

وحسب “إيران إنترناشيونال”، فقد أعلنت المنظمة أن رفض السلطات الإيرانية الاعتراف بهذه المجزرة أدى إلى استمرار دائرة الجرائم الدولية والتستر عليها بهدف القضاء على أي معارض سياسي.

نشر معلومات كاذبة تتعارض مع التحقيقات الدولية

واحتجت على نشر معلومات كاذبة تتعارض مع التحقيقات الدولية للرد على العديد من الأدلة الموثوقة حول مقتل السجناء السياسيين في صيف 1988، مشيرة إلى أنه بعد أكثر من 4 عقود، يستخدم النظام الإيراني استراتيجيات مماثلة للتستر على الجرائم الدولية وغيرها من الانتهاكات الجسيمة لحقوق الإنسان.

14 متظاهًرا يواجهون خط الإعدام

يأتي هذا في الوقت الذي كشفت فيه منظمة العفو الدولية أن ما لا يقل عن 14 شخصا من المعتقلين على خلفية الاحتجاجات الأخيرة في إيران معرضون بشكل كبير لخطر الإعدام.

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