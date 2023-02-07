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عاجل.. أوامر ملكية بالموافقة على عدد من الترقيات المهمة

عاجل.. أوامر ملكية بالموافقة على عدد من الترقيات المهمة

عاجل.. أوامر ملكية بالموافقة على عدد من الترقيات المهمة
٠٣:٤١:٤٢ م، الثلاثاء، ١٦ رجب ١٤٤٤ هجريا، ٠٧ فبراير ٢٠٢٣
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تواصل – واس:

وافق مجلس الوزراء في جلسته اليوم الثلاثاء، برئاسة خادم الحرمين الشريفين الملك سلمان بن عبدالعزيز، على 4 ترقيات جديدة إلى المرتبتين (الخامسة عشرة) و(الرابعة عشرة).

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قرارات الترقية 

وجاءت الترقيات على النحو الآتي:

ــ ترقية المهندس/ عبدالله بن إبراهيم بن عبدالله البعيز إلى وظيفة (مدير عام) بالمرتبة (الخامسة عشرة) بمدينة الملك عبدالعزيز للعلوم والتقنية.

ــ ترقية سلمان بن مقرن بن محمد المجاهد إلى وظيفة (مدير مكتب وزير) بالمرتبة (الخامسة عشرة) بالأمانة العامة لمجلس الوزراء.

ــ ترقية فهد بن ناصر بن عبدالله بن جريد إلى وظيفة (مستشار أعمال) بالمرتبة (الرابعة عشرة) بالمديرية العامة للجوازات.

ــ ترقية المهندس/ محمد بن عوض بن سعيد النفيعي إلى وظيفة (مستشار هندسة معمارية) بالمرتبة (الرابعة عشرة) بأمانة منطقة الرياض.

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