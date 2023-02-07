إنقاذ طفل أثناء نومه تحت أنقاض الزلزال.. ما الذي قاله وأضحك منقذيه؟ (فيديو)

تواصل – وكالات:

وثق مقطع فيديو، لحظة عثور فرق الإنقاذ على طفل نائم تحت الأنقاض التي خلفها الزلزال الذي ضرب جنوبي تركيا أمس.

وتم إخراج الطفل من تحت أنقاض المنزل، قبل أن يستيقظ فجأة، ويتساءل ما الذي يجري هنا؟، وحينها ارتسمت البسمه على وجوه منقذيه، وفقًا لصحيفة “يني شفق” التركية.

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إنقاذ أكثر من 8 آلاف شخص

وتم إنقاذ أكثر من 8 آلاف شخص من تحت الأنقاض حتى الآن، وفقًا لما أعلنه فؤاد أوقطاي نائب الرئيس التركي اليوم.

فيما تهدم 5 آلاف و775 مبنى تهدمت جراء الزلازل التي ضربت جنوبي البلاد أمس، والذي أدى وفق أحدث حضيلة إلى 3432 قتيلاً، وارتفاع الإصابات إلى 21 ألفًا و103 حالات، على ما أفادت إدارة الكوارث والطوارئ التركية “آفاد”.

حالات إنقاذ أخرى

إلى ذلك، أنقذت فرق البحث في ولاية غازي عنتاب جنوبي تركيا، أما وابنتها من تحت أنقاض المباني المنهارة بعد مرور 30 ساعة على وقوع الزلزال.

وأشار مراسل وكالة “الأناضول”، الثلاثاء، إلى نقل الأم وابنتها إلى مستشفى قريب، إثر إنقاذهما من تحت أنقاض مبنى مكون من 6 طوابق.

كما أنقذت الفرق أمًا ورضيعها بعد 29 ساعة قضياها تحت الأنقاض في ولاية هطاي.

وفي ولاية قهرمان مرعش، أعلن اتحاد المصارعة التركي في بيان إنقاذ 8 رياضيين.