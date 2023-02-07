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مفاجأة.. الزواج يساعد على الوقاية من أحد أكثر الأمراض خطورة وانتشارا

مفاجأة.. الزواج يساعد على الوقاية من أحد أكثر الأمراض خطورة وانتشارا

مفاجأة.. الزواج يساعد على الوقاية من أحد أكثر الأمراض خطورة وانتشارا
٠٣:٣٠:٢٢ م، الثلاثاء، ١٦ رجب ١٤٤٤ هجريا، ٠٧ فبراير ٢٠٢٣
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تواصل – فريق التحرير:

كشفت دراسة جديدة أن الزواج قد يساعد في الوقاية من مرض السكري من النوع الثاني، بغض النظر عما إذا كانت العلاقة بين الزوجين سعيدة أم لا، وفقاً لما نقلته صحيفة «إيفينينغ ستاندرد» البريطانية.

ووجدت مجموعة من الدراسات السابقة أن هناك فوائد صحية كبيرة للزيجات السعيدة، من بينها تقليل خطر حدوث السكتات الدماغية والنوبات القلبية والتصدي للاكتئاب وإطالة العمر.

ووجدت الدراسة الجديدة أن الزواج بشكل عام سواء كان سعيدا أو غير سعيد، يساعد في الوقاية من مرض السكري من النوع الثاني حيث يحافظ على مستويات السكر في الدم تحت السيطرة، خاصةً لدى كبار السن.

المشاركون في الدراسة

وأجريت الدراسة بواسطة باحثين من جامعتي لوكسمبورغ وأوتاوا، وشملت 3335 بالغاً تتراوح أعمارهم بين 50 و89 عاماً.

وتم تقسيم المشاركين إلى مجموعتين، الأولى شملت الأشخاص المتزوجين، والأخرى شملت غير المرتبطين.

وأجاب المشاركون جميعا على أسئلة لفحص مستوى التوتر لديهم ومدى شعورهم بالدعم من قبل شريك حياتهم، قبل قياس مستويات الغلوكوز في الدم لديهم.

ووجد الباحثون أن متوسط مستويات الغلوكوز في الدم كانت تحت السيطرة لدى المتزوجين مقارنة بالعزاب، وأنهم كانوا أقل عرضة للإصابة بداء السكري من النوع الثاني.

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الكلمات الدلالية:
الزواج السكري السكري 2 دراسة علاقة الزواج بمرض السكري

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