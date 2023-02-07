الثلاثاء، ١٦ رجب ١٤٤٤ هجريا ، الموافق ٠٧ فبراير ٢٠٢٣ ميلادى
طائرة ترصد آثار الدمار والخراب الهائل الذي خلفه زلزال تركيا
“الصحة”: تسجيل 58 إصابة جديدة بكورونا وتعافٍ 50 آخرين
عاجل.. مجلس الوزراء يؤكد تضامن المملكة مع الدول التي تعرضت لزلازل وهزات أرضية
عالمة زلازل تكشف “التأثير العالمي” لزلزال تركيا
بعد أكثر من 24 ساعة.. لحظة إنقاذ أسرة تركية من تحت أنقاض الزلزال
تنبية مهم.. “حساب المواطن” يؤكد إيداع الدفعة 63 في هذا الموعد

الرئيسية

 /

أحدث الأخبار

 /

عاجل.. مجلس الوزراء يؤكد تضامن المملكة مع الدول التي تعرضت لزلازل وهزات أرضية

عاجل.. مجلس الوزراء يؤكد تضامن المملكة مع الدول التي تعرضت لزلازل وهزات أرضية

عاجل.. مجلس الوزراء يؤكد تضامن المملكة مع الدول التي تعرضت لزلازل وهزات أرضية
٠٢:٥٨:٥٠ م، الثلاثاء، ١٦ رجب ١٤٤٤ هجريا، ٠٧ فبراير ٢٠٢٣
0

تواصل – فريق التحرير:

رأس خادم الحرمين الشريفين الملك سلمان بن عبد العزيز اليوم الثلاثاء، جلسة مجلس الوزراء.

وأكد المجلس أنه يتابع مجريات الأحداث على الصعيدين الإقليمي والدولي، ويؤكد تضامن المملكة مع الدول التي تعرضت لزلازل وهزات أرضية، وما نتج عنها من وفيات وإصابات ومفقودين.

المملكة تترأس مجلس  منظمة التعاون الرقمي

ووعد مجلس الوزراء بانتخاب المملكة رئيساً للمجلس التنفيذي لمنظمة التعاون الرقمي إلى العام 2030 م، ترجمةً لدورها الريادي في مجال التقنيات والاقتصاد الرقمي، وجهودها خلال فترة رئاستها للمنظمة في تعزيز العمل المشترك مع الدول الأعضاء نحو بناء مستقبل رقمي واعد للجميع.

مناقشة دور المملكة المحوري على المستوى العالمي

 وتناول المجلس مجموعة من التقارير حول المؤتمرات الإقليمية والدولية التي استضافتها المملكة خلال الأسبوع، لمواكبة التطورات في العالم، والإسهام في إيجاد حلول لتحدياته، واستثمار فرصه ومجالاته، بما يعزز ريادة المملكة ودورها المحوري على المستوى العالمي.

المجلس يشيد بتميز العلاقات الثنائية مع العراق

وأشاد بتميز العلاقات الثنائية مع جمهورية العراق، ويجدد التأكيد على دعم المملكة للجهود التي تبذلها الحكومة العراقية الرامية إلى تحقيق الاستدامة في النمو والازدهار في بلادها ولشعبها الشقيق.

واستعرض مجمل المحادثات واللقاءات التي جرت بين المملكة وعددٍ من الدول في الأيام الماضية، الهادفة إلى تعزيز أواصر التعاون والصداقة والارتقاء بها إلى مجالات أشمل؛ بما يخدم المصالح المشتركة ويوفر الظروف الداعمة للتنمية والاستقرار في المنطقة والعالم.

اقرأ أيضًا:

 مجلس الوزراء يدعو المجتمع الدولي إلى الاضطلاع بمسؤولياته لإنهاء الاحتلال

عاجل.. مجلس الوزراء يقرر إيقاف العمل بالنظام الآلي لحصر ملكيات المساكن

مجلس الوزراء يُشيد بتوقيع 60 اتفاقية ومذكرة تفاهم خلال مؤتمر التعدين الدولي

عاجل.. مجلس الوزراء يوافق على اتفاقية تنظيم النقل بالعبور «الترانزيت» بين الدول العربية

الكلمات الدلالية:
أخبار السعودية اليوم الوزراء انعقاد جلسة مجلس الوزراء جلسة مجلس الوزراء مجلس الوزراء

مواد ذات صلة

المزيد
«أنور مالك» يكشف السبب وراء زيارة الرئيس الإيراني للجزائر

«أنور مالك» يكشف السبب وراء زيارة الرئيس الإيراني للجزائر

١١:٠٠ م، الأثنين، ١٣ فبراير ٢٠١٧
فيديو نادر.. الشيخ اللُحيدان يوضح فضل الصلاة على النبي ﷺ

فيديو نادر.. الشيخ اللُحيدان يوضح فضل الصلاة على النبي ﷺ

٠٧:١٢ م، الجمعة، ٢٢ يوليو ٢٠٢٢
بالفيديو.. خادم الحرمين الشريفين يصل تركيا

بالفيديو.. خادم الحرمين الشريفين يصل تركيا

٠٢:١٤ م، الأثنين، ١١ أبريل ٢٠١٦
الديوان الملكي: وفاة الأمير بدر بن محمد بن عبدالرحمن

الديوان الملكي: وفاة الأمير بدر بن محمد بن عبدالرحمن

٠٦:٣٨ م، الأحد، ٢٩ يناير ٢٠١٧

التعليقات

0

اترك تعليقاً

لن يتم نشر عنوان بريدك الإلكتروني. الحقول الإلزامية مشار إليها بـ *