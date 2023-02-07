عاجل.. مجلس الوزراء يؤكد تضامن المملكة مع الدول التي تعرضت لزلازل وهزات أرضية

تواصل – فريق التحرير:

رأس خادم الحرمين الشريفين الملك سلمان بن عبد العزيز اليوم الثلاثاء، جلسة مجلس الوزراء.

وأكد المجلس أنه يتابع مجريات الأحداث على الصعيدين الإقليمي والدولي، ويؤكد تضامن المملكة مع الدول التي تعرضت لزلازل وهزات أرضية، وما نتج عنها من وفيات وإصابات ومفقودين.

المملكة تترأس مجلس منظمة التعاون الرقمي

ووعد مجلس الوزراء بانتخاب المملكة رئيساً للمجلس التنفيذي لمنظمة التعاون الرقمي إلى العام 2030 م، ترجمةً لدورها الريادي في مجال التقنيات والاقتصاد الرقمي، وجهودها خلال فترة رئاستها للمنظمة في تعزيز العمل المشترك مع الدول الأعضاء نحو بناء مستقبل رقمي واعد للجميع.

مناقشة دور المملكة المحوري على المستوى العالمي

وتناول المجلس مجموعة من التقارير حول المؤتمرات الإقليمية والدولية التي استضافتها المملكة خلال الأسبوع، لمواكبة التطورات في العالم، والإسهام في إيجاد حلول لتحدياته، واستثمار فرصه ومجالاته، بما يعزز ريادة المملكة ودورها المحوري على المستوى العالمي.

المجلس يشيد بتميز العلاقات الثنائية مع العراق

وأشاد بتميز العلاقات الثنائية مع جمهورية العراق، ويجدد التأكيد على دعم المملكة للجهود التي تبذلها الحكومة العراقية الرامية إلى تحقيق الاستدامة في النمو والازدهار في بلادها ولشعبها الشقيق.

واستعرض مجمل المحادثات واللقاءات التي جرت بين المملكة وعددٍ من الدول في الأيام الماضية، الهادفة إلى تعزيز أواصر التعاون والصداقة والارتقاء بها إلى مجالات أشمل؛ بما يخدم المصالح المشتركة ويوفر الظروف الداعمة للتنمية والاستقرار في المنطقة والعالم.

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