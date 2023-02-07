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مؤتمر “ليب23”.. “الحج ” تستعرض حلولا مبتكرة لخدمة ضيوف الرحمن

مؤتمر “ليب23”.. “الحج ” تستعرض حلولا مبتكرة لخدمة ضيوف الرحمن

مؤتمر “ليب23”.. “الحج ” تستعرض حلولا مبتكرة لخدمة ضيوف الرحمن
٠٣:١٣:٤٨ م، الثلاثاء، ١٦ رجب ١٤٤٤ هجريا، ٠٧ فبراير ٢٠٢٣
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تواصل – واس:

تُشارك وزارة الحج والعمرة في المؤتمر التقني الدولي “LEAP”، الذي تستضيفه مدينة الرياض من 6 – 9 فبراير في نسخته الثانية للعام 2023، والذي تنظمه وزارة الاتصالات وتقنية المعلومات.

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رفع جودة الخدمات المُقدمة لهم وفق معايير عالمية

وتستعرض الوزارة في جناحها بركن “ضيوف الرحمن” ضمن معرض السعودية الرقمية في مؤتمر ليب أحدث الخدمات والتسهيلات المُقدمة لضيوف الرحمن بالتعاون مع كافة الجهات في منظومة الحج والعمرة لتسهيل قدوم الحجاج والمعتمرين والزوار من جميع أنحاء العالم إلى مكة المكرمة والمدينة المنورة.

ويهدف المؤتمر إلى رفع جودة الخدمات المُقدمة لهم وفق معايير عالمية، وإثراء تجاربهم الدينية والثقافية، تحقيقًا لمستهدفات برامج رؤية المملكة 2030.

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من خدمات وتسهيلات للحجيج من حول العالم

ويتضمن جناح الوزارة أبرز الحلول الرقمية التي تتيحها للحجاج والمعتمرين، ويمكن للزوار مشاهدتها عبر شاشات العرض التفاعلية التي تشرح منظومة “نسك” وما تقدمه من خدمات وتسهيلات لضيوف الرحمن حول العالم للقدوم إلى مكة وأداء نسك الحج أو العمرة بطمأنينة ويُسر في جميع مراحل الرحلة الإيمانية.

تسهيل تنقل المعتمرين بين مدن ومناطق المملكة

يُذكر أن وزارة الحج والعمرة قد أعلنت مؤخرًا عن عدة تسهيلات للمعتمرين، شملت إتاحة تأدية العمرة للحاصلين على جميع أنواع التأشيرات، بدون شروط عمرية، أو عددية، أو قيود إجرائية، تتعلق بوجود المحرم للمرأة، مع تسهيل تنقل المعتمرين بين مدن ومناطق المملكة من خلال تمديد فترة تأشيرة العمرة من 30 يومًا إلى 90 يومًا لإثراء رحلة الحجاج والمعتمرين بالمملكة.

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الكلمات الدلالية:
أخبار الحج الرياض ضيوف الرحمن مؤتمر "ليب23" وزارة الاتصالات وزارة والعمرة

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