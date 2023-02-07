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عالمة زلازل تكشف “التأثير العالمي” لزلزال تركيا

عالمة زلازل تكشف “التأثير العالمي” لزلزال تركيا

عالمة زلازل تكشف “التأثير العالمي” لزلزال تركيا
٠٢:٥٤:٢٢ م، الثلاثاء، ١٦ رجب ١٤٤٤ هجريا، ٠٧ فبراير ٢٠٢٣
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تواصل – فريق التحرير:

كشفت عالمة زلازل دنماركية أن الزلزال الذي تسبب في دمار واسع النطاق في تركيا وسوريا يوم الاثنين شعر به سكان مناطق بعيدة مثل غرينلاند.

وقالت تيني لارسن، عالمة الزلازل في هيئة المسح الجيولوجي في الدنمارك وغرينلاند: “الهزات الكبيرة في تركيا تم تسجيلها بوضوح على أجهزة قياس الزلازل في الدنمارك وغرينلاند”.

وأوضحت أن الموجات الزلزالية من الزلزال الأول وصلت إلى جزيرة بورنهولم الدنماركية “بعد حوالي خمس دقائق من بدء الهزة”، مضيفة أن الأمواج وصلت بعد ذلك إلى الساحل الشرقي لغرينلاند بعد ثلاث دقائق.

وتقع غرينلاند على بعد أكثر من 5700 كيلومتر من مدينة غازي عنتاب التركية، بالقرب من مركز الزلزال الأول.

ووقع الزلزال الذي بلغت قوته 7.8 درجات على مقياس ريختر بعد وقت قصير من الرابعة فجرا بالتوقيت المحلي، ودمر آلاف المباني بينما كان ساكنوها ينامون بالداخل.

زلزال تركيا وسوريا

ولقي آلاف الأشخاص مصرعهم وأصيب آخرون، وانهارت العديد من المباني، فيما تواصل فرق الإنقاذ البحث عن ناجين وسط الأنقاض، جراء الزلزال القوي الذي بلغ قوته 7.7 درجات على مقياس ريختر وضرب جنوب شرقي تركيا وسوريا فجر أمس.
وشعر بالزلزال سكان كل من لبنان وسوريا والأراضي الفلسطينية واليونان وقبرص وأرمينيا وجورجيا والعراق وبعض المناطق في مصر.
وتقع تركيا في منطقة تشهد نشاطًا زلزاليًا هو من بين الأعلى في العالم.
وأواخر نوفمبر الماضي ضرب زلزال بقوة 6.1 درجات شمال غرب تركيا موقعًا حوالي 50 جريحًا ومتسببًا بأضرار محدودة، وفق أجهزة الإسعاف التركية.
وفي يناير 2020، ضرب زلزال بقوة 6.7 درجات منطقة إلازيغ، ما أسفر عن مقتل أكثر من 40 شخصًا.
وفي أكتوبر من العام نفسه، ضرب زلزال بقوة 7 درجات بحر إيجه، ما أسفر عن مقتل 114 شخصا وإصابة أكثر من ألف آخرين بجروح.

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بعد أكثر من 24 ساعة.. لحظة إنقاذ أسرة تركية من تحت أنقاض الزلزال

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