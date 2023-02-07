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بعد أكثر من 24 ساعة.. لحظة إنقاذ أسرة تركية من تحت أنقاض الزلزال
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بعد أكثر من 24 ساعة.. لحظة إنقاذ أسرة تركية من تحت أنقاض الزلزال

بعد أكثر من 24 ساعة.. لحظة إنقاذ أسرة تركية من تحت أنقاض الزلزال

بعد أكثر من 24 ساعة.. لحظة إنقاذ أسرة تركية من تحت أنقاض الزلزال
٠٢:٢٧:٣٤ م، الثلاثاء، ١٦ رجب ١٤٤٤ هجريا، ٠٧ فبراير ٢٠٢٣
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تواصل – فريق التحرير:

تمكن رجال البحث من إنقاذ أسرة من تحت أنقاض مبنى في مدينة هاتال التركية على الحدود مع سوريا.

ووثق مقطع فيديو، لحظة استخراج أفراد الأسرة، ومن بينهم أطفال، حيث لم تبدوا عليهم أية علامات على وجود إصابات.

جاء ذلك بعد مضي أكثر من 24 ساعة على الزلزال العنيف الذي ضرب جنوبي تركيا، بقوة 7.7 درجات على مقياس ريختر.

إنقاذ أم وابنتها في غازي عنتاب 

إلى ذلك، أنقذت فرق البحث في ولاية غازي عنتاب جنوبي تركيا، أما وابنتها من تحت أنقاض المباني المنهارة بعد مرور 30 ساعة على وقوع الزلزال.

وأشار مراسل وكالة “الأناضول”، الثلاثاء، إلى نقل الأم وابنتها إلى مستشفى قريب، إثر إنقاذهما من تحت أنقاض مبنى مكون من 6 طوابق.

كما أنقذت الفرق أمًا ورضيعها بعد 29 ساعة قضياها تحت الأنقاض في ولاية هطاي.

وفي ولاية قهرمان مرعش، أعلن اتحاد المصارعة التركي في بيان إنقاذ 8 رياضيين.

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أكثر من 5 آلاف قتيل

والاثنين، ضرب زلزال تركيا وسوريا بلغت قوته 7.7 درجات على مقياس ريختر، أعقبه آخر بعد ساعات بقوة 7.6 درجات، مخلفين خسائر كبيرة في الأرواح والممتلكات في البلدين.​​​​​​​

وأعلنت إدارة الكوارث والطوارئ التركية “آفاد”، ارتفاع عدد قتلى الزلازل في تركيا إلى 3432، وارتفاع الإصابات إلى 21 ألفًا و103 حالات.

وفي سوريا، قتل ما لايقل عن 1602 قتلوا وأصيب الآلاف، وفقًا لأحدث الأرقام.

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