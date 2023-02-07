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تنبية مهم.. “حساب المواطن” يؤكد إيداع الدفعة 63 في هذا الموعد

تنبية مهم.. “حساب المواطن” يؤكد إيداع الدفعة 63 في هذا الموعد

تنبية مهم.. “حساب المواطن” يؤكد إيداع الدفعة 63 في هذا الموعد
٠٢:٠٢:٢٧ م، الثلاثاء، ١٦ رجب ١٤٤٤ هجريا، ٠٧ فبراير ٢٠٢٣
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تواصل – فريق التحرير:

كشف برنامج “حساب المواطن”، أنه متبق يومين فقط على إيداع الدفعة الـ 63 لشهر فبراير 2023.

وأضاف ردًا على سؤال لأحد المستفيدين، حول معنى عبارة “تحت الصرف”، المكتوبة بالتطبيق، وموعد صرف الدفعة الجديدة، أن “حالة الدفعة “تحت الاجراء للصرف” تعني أن عملية الإيداع تحت الإجراء، وسيتم صرف الدعم للدفعة 63 يوم الخميس بتاريخ ” 9 فبراير”.

وكان “حساب المواطن” أعلن في وقت سابق، أن الدعم الإضافي المقدم من البرنامج سيستمر لمدة ثلاثة أشهر وحتى دفعة شهر مارس 2023.

وقال: “سيستمر الدعم الإضافي المقدم من البرنامج لمدة ثلاثة أشهر وحتى دفعة شهر مارس 2023، على أن يراعى في ذلك حجم الأسرة وإجمالي الدخل، ولمعرفة قيمة استحقاقك يمكنك استخدام الحاسبة التقديرية عبر الرابط http://ca.gov.sa”.

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برنامج حساب المواطن

وحساب المواطن هو برنامج حكومي بدأ في ديسمبر 2017، ويهدف لتخفيف الأعباء عن المواطن وتقديم الدعم المادي للأسر ذات الدخل المنخفض والمتوسط بالمملكة، وتعويض المواطنين الذين قد تلحقهم أية مخاطر بسبب التوسعات الاقتصادية التي تقوم بها المملكة، وكذلك لضمان حياة أفضل لمواطنيها.

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خطوات التسجيل في حساب المواطن:

1- الدخول على موقع حساب المواطن (اضغط هنا) .

2- اختيار رمز التسجيل الجديد.

3- تقديم رقم هويتك ورقم هاتفك المحمول وكلمة المرور قبل النقر على “حفظ”.

4- أدخل كلمة المرور المؤقتة في الرسالة النصية التي سيتم إرسالها إلى جوالك.

5- أدخل كلمة مرور جديدة بعد ذلك.

6- اقرأ الشروط الواردة أمامك واقبلها.

7- قم بتنزيل الأوراق والمستندات المطلوبة للتسجيل.

8- والخطوة الأخيرة هي استكمال المعلومات الضرورية.

9- انقر فوق الزر المسمى “إرسال الطلب” بعد ذلك.

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