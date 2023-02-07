هاشتاق “كلنا حساب المصحف” يتصدر التريند.. ومغردون: “يبقى في لوح محفوظ”

تواصل – فريق التحرير:

تصدر هاشتاق “كلنا حساب المصحف” التريند على موقع التواصل الاجتماعي “تويتر”، بعد أن قامت الشبكة المملوكة للملياردير الأمريكي إيلون ماسك بإغلاق الحساب بزعم مخالفته لشروطها.

وانتفض المغردون على الموقع للدفاع عن المصحف الشريف ضد ما يتعرض له من إساءة في بعض الدول الغربية، وكذلك محاولة منع كل محبي القرآن والإسلام في الغرب من التعرف عليه.

سيظل كتابا عزيزا

وقال مغرد: “لو أغلقتم الحسابات !! وحرقتموه في السويد !! يبقى ( كتابٌ عزيز ) يبقى ( في لوحٍ محفوظ ) يبقى ( لا يأتيه الباطلُ من بين يديه ولا من خلفه ) يبقى ( شفاءٌ لما في الصدور ) يبقى وتبقى السنة النبوية أبد الدهر هذا وعدُ الله !!! واللهُ لايخلفُ وعده”.

واستعان آخر بقوله تبارك وتعالى: “( يُرِيدُونَ أَن يُطْفِئُواْ نُورَ الله بِأَفْوَاهِهِمْ ويأبى الله إِلاَّ أَن يُتِمَّ نُورَهُ وَلَوْ كَرِهَ الكافرون )”.

وتابع ثالث قائلا: توجه تويتر خلال هذه الأيام لايُبشّر بخير، يسعى وبشدة لإغلاق أي حساب يتحدث عن الإسلام، حساب المصحف وحساب سنن مهجورة والكثير من الحسابات الدينية تم حظرها لإنتهاك سياسة تويتر! فما هي سياستكم ياتويتر؟ هل هي حرب ضد الإسلام؟ بالرغم من أن أكثر مستخدميكم هم من المسلمين!

وواصل أحد المغردين قائلا: لا أعلم لماذا تم إغلاق الحساب، لا اعتقد انه خالف قوانين نظراً لأن جميع تغريدات هذا الحساب عبارة عن اقتباسات من القران الكريم ولا نجد مبرر لإيقاف هذا الحساب سوى انه قرار يُعادي المسلمين لا أكثر ولا أقل.

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توجه تويتر خلال هذه الأيام لايُبشّر بخير، يسعى وبشدة لإغلاق أي حساب يتحدث عن الإسلام، حساب المصحف وحساب سنن مهجورة والكثير من الحسابات الدينية تم حظرها لإنتهاك سياسة تويتر! فما هي سياستكم ياتويتر؟ هل هي حرب ضد الإسلام؟ بالرغم من أن أكثر مستخدميكم هم من المسلمين!#كلنا_حساب_المصحف pic.twitter.com/KkKM9Kg7Ba — غَيم✨ (@hhm1113) February 7, 2023