ضبط 5 مخالفين لنظام البيئة في 3 مناطق.. والكشف عن ما عثر عليه بحوزتهم

تواصل – فريق التحرير:

ألقت القوات الخاصة لأمن الطرق في مناطق المدينة المنورة والمنطقة الشرقية والجوف القبض على 5 مخالفين لنظام البيئة (3 مواطنين ومقيمان من الجنسية الهندية).

وأوضحت أنه عثر بحوزتهم على حطب محلي معروض للبيع على متن 4 مركبات واتخذت بحقهم الإجراءات النظامية وتم تسليم المضبوطات لجهة الاختصاص.

حملة وزارة الداخلية

يأتي ذلك في إطار حملة وزارة الداخلية لمتابعة نشاطات تسويق أو بيع أو نقل الحطب المحلي داخل المدن والمحافظات وعلى الطرق التي تربط المناطق، وما ينشر عن هذا النشاط عبر مختلف المنصات، بالتنسيق مع وزارة البيئة والمياه والزراعة.

وحثَّ الأمن العام على الإبلاغ عن أي حالات تمثل اعتداءً على البيئة أو الحياة الفطرية على الأرقام (911) في مناطق مكة المكرمة والرياض والشرقية، و(996) و(999) في بقية مناطق المملكة.

اقرأ أيضا:

الأمن البيئي يُطيح بـ 17 مخالفًا فعلوا هذا الأمر.. ويكشف عن العقوبة

“الأمن البيئي” يضبط 12 مخالفًا لنظام البيئة لإشعالهم النار في المناطق المحمية وأراضي الغطاء النباتي

ارتكبوا هذه الجريمة.. الأمن البيئي يضبط 7 مخالفين للنظام وتطبيق الغرامة عليهم