زعيم كوريا الشمالية يأمر الجيش بالاستعداد للحرب.. ماذا يجري؟

تواصل – وكالات:

كشفت وسائل إعلام كورية، أن زعيم كوريا الشمالية كيم يو جونج، أمر جيش بلاده بالاستعداد والجاهزية للحرب.

تكثيف العمليات والمناورات القتالية

وذكرت وكالة الأنباء المركزية الكورية الشمالية، أن الزعيم ناقش على رأس جدول أعمال الاجتماع العسكري مسألة توسيع وتكثيف العمليات والمناورات القتالية للجيش الشعبي الكوري وإحكام الجاهزية للحرب على نحو كامل.

ونقلت تأكيدات “كيم” أنه ليس لديه أدنى شك في أن أي عتاد عسكري تفاخر به الولايات المتحدة والغرب سيتم حرقه بالكامل، في مواجهة الروح القتالية التي لا تقهر وقوة الجيش والشعب الروسي البطل.

عرض عسكري كبير مرتقب

فيما أعلن كبار المسؤولين العسكريين في كوريا الشمالية أنهم سيوسعون ويكثفون مناوراتهم العسكرية لضمان استعداد قواتهم للحرب، وذلك قبل عرض عسكري كبير مرتقب.

وحسب كوريا الجنوبية، فإن اجتماع اللجنة العسكرية المركزية لكوريا الشمالية تزامن مع كشف أقمار اصطناعية تجارية استعدادات واسعة النطاق لعرض عسكري الشهر الجاري.

أمريكا تتجاوز الخط الأحمر

وفي الوقت نفسه، نددت كيم يو جونج، شقيقة زعيم كوريا الشمالية كيم جونج أون ذات النفوذ القوي، بتعهدات الولايات المتحدة بإرسال دبابات قتالية إلى أوكرانيا، مؤكدة أن واشنطن “تتجاوز الخط الأحمر”.

وفي ديسمبر الماضي، أعلن البيت الأبيض أن كوريا الشمالية زودت مجموعة فاجنر العسكرية الروسية الخاصة بصواريخ لدعم القوات الروسية في أوكرانيا.

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