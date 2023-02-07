“الصحة العالمية” تطلق شبكة طوارئ لدعم سوريا وتركيا بعد الزلزال

تواصل – واس:

أطلقت منظمة الصحة العالمية شبكة الاستجابة الطبية للطوارئ لتوفير المساعدة وتقديم الدعم بالفرق المدربة وذلك استجابة للأوضاع في سوريا وتركيا بعد الزلزال الذي ضربهما أمس.

الإفراج عن الإمدادات الطبية

وتم الإفراج عن الإمدادات الطبية المخزنة مسبقًا لعلاج الإصابات وإجراء العمليات الجراحية.

وقال مدير عام منظمة الصحة العالمية الدكتور تيدروس أدهانوم ، إن عدد الضحايا بلغ حتى الآن أكثر من أربعة آلاف قتيل و 18 ألف مصاب، مشيرًا إلى أن هذه الأعداد قد ترتفع، مقدمًا تعازيه للبلدين وعائلات الضحايا.

وأضاف – خلال اختتام أعمال الدورة 152 للمجلس التنفيذي للصحة العالمية اليوم في جنيف – أن المسؤولين في البلدين يقودون عمليات الإغاثة في ظروف صعبة، مع الدمار الذي أصاب الطرق والبني التحتية والشتاء القاسي.

وأشار إلى أن المنظمة تدفع باتجاه إنشاء مراكز لحشد الموارد والإمدادات، وقد أُطلقت شبكة الاستجابة لتوفير المساعدة للمصابين، حيث بدأت بثلاث رحلات لنقل المعدات الطبية والمستلزمات الجراحية، داعيًا المجتمع الدولي لدعم عمليات الإغاثة.

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