“ساما” يطلق برنامج التعليم المهني لحديثي التخرج بمشاركة هذه الجهات

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أعلن البنك المركزي “ساما” عن برنامج التعليم المهني لحديثي التخرج (PLP) بنسخته الثالثة، الذي يأتي استمرارًا للجهود المقدمة من البنك المركزي للإسهام في دعم صناعة الخدمات المالية في المملكة.

ويستهدف البرنامج في هذه النسخة إعداد وتأهيل وتدريب 38 متدربًا ومتدربةً من خريجي وخريجات الجامعات السعودية والجامعات الدولية المعتمدة من حملة درجة البكالوريوس أو الماجستير.

وأوضح أنه سيتم التركيز على تنمية مجموعة من المهارات والمعارف الفنية المختصة؛ لبناء حياة مهنية تعزز من دورهم في الصناعة المالية وإدماجهم فيها وتطويرهم.

الجهات المشاركة

وأُطلق البرنامج بمشاركة عدة إدارات من مختلف وكالات البنك المركزي وهي:

– الإدارة العامة للرقابة على البنوك

– إدارة الرقابة على نظم وشركات المدفوعات

– إدارة مكافحة الاحتيال

– إدارة تطوير القطاع المالي

– إدارة السياسة النقدية

– إدارة الاستقرار المالي

– برنامج البيانات والتحليل المتقدم

– برنامج المصرفية المفتوحة

– مركز الابتكار

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