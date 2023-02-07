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خلال 40 ساعة.. تسجيل 243 هزة ارتدادية عقب زلزال تركيا

خلال 40 ساعة.. تسجيل 243 هزة ارتدادية عقب زلزال تركيا

خلال 40 ساعة.. تسجيل 243 هزة ارتدادية عقب زلزال تركيا
٠١:٢١:٠٩ م، الثلاثاء، ١٦ رجب ١٤٤٤ هجريا، ٠٧ فبراير ٢٠٢٣
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تواصل – وكالات:

أعلن رئيس هيئة إدارة الكوارث والطوارئ في تركيا، يونس سيزر، اليوم، أنه تم تسجيل 243 هزة ارتدادية في المنطقة الحدودية بين تركيا وسوريا حتى الآن.

وجاء ذلك بعد يوم من وقوع زلزال عنيف جنوبي البلاد، أسفر عن مقتل الآلاف في تركيا وسوريا.

وقال رولا أمين المتحدث باسم مفوضية الأمم المتحدة لشؤون اللاجئين في الشرق الأوسط وشمال إفريقيا لوكالة الأنباء الألمانية (د.ب.ا) إنه في ظل وقوع الكثير من الهزات الارتدادية يخشى الكثيرون البقاء في منازلهم، ولكن ليس لديهم مكان للتوجه إليه والإقامة فيه في ظل البرد الشديد.

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إنقاذ أمًا وابنتها من تحت الأنقاض 

إلى ذلك، أنقذت فرق البحث في ولاية غازي عنتاب جنوبي تركيا، أمًا وابنتها من تحت أنقاض المباني المنهارة بعد مرور 30 ساعة على وقوع الزلزال.

وأشار مراسل وكالة “الأناضول”، الثلاثاء، إلى نقل الأم وابنتها إلى مستشفى قريب، إثر إنقاذهما من تحت أنقاض مبنى مكون من 6 طوابق.

كما أنقذت الفرق أمًا ورضيعها بعد 29 ساعة قضياها تحت الأنقاض في ولاية هطاي.

وفي ولاية قهرمان مرعش، أعلن اتحاد المصارعة التركي في بيان إنقاذ 8 رياضيين.

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حصيلة الضحايا في تركيا وسوريا

والاثنين، ضرب زلزال تركيا وسوريا بلغت قوته 7.7 درجات على مقياس ريختر، أعقبه آخر بعد ساعات بقوة 7.6 درجات، مخلفين خسائر كبيرة في الأرواح والممتلكات في البلدين.

وأعلنت إدارة الكوارث والطوارئ التركية “آفاد”، ارتفاع حصيلة ضحايا الزلازل إلى 3419 قتيلًا، وفي سوريا، قتل ما لايقل عن 1602 قتلوا وأصيب الآلاف، وفقًا لأحدث الأرقام.

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