تواصل – فريق التحرير:

بعد أن ضرب زلزال عنيف جنوبي تركيا، فجر الاثنين، اضطر سكان المنازل حتى المشيدة على أحدث طراز معماري، إلى مغادرتها خوفًا من الاهتزازات الارتدادية، وتهدمها على سكانها.

في الوقت الذي عرض فيه اللاجئون من سكان المخيمات السورية استقبال الفارين في خيامهم.

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“اللي عنده قصر تركه وهرب إلى الشارع”

وتداول رواد وسائل التواصل الاجتماعي، مقطع فيديو لشاب سوري، يقول: “اليوم الفجر اللي عنده قصر تركه وهرب إلى الشارع.. اللي عنده شقة تركها وهرب إلى الشارع تحت المطر وتحت البرق”.

وأضاف: “حكيت مع أهلنا في المخيمات قالوا لي إن خيامنا مفتوحة لكم، وإذا ما حدث زلزال ثاني تنزحوا إلينا، خيامنا خيامكم، لأن الخيمة لا يؤثر فيها زلزال، ولو اتعرضت للمطر أو البرق أو الرعد فهذا أفضل من أن يسقف أو تنهار بناية”.

وتابع الشاب: “رب العالمين في أربع دقائق فقط جعل الناس سواسية، اللي عنده قصر زي اللي عنده خيمة، غالبيتهم يقيمون تحت المطر والبرق”.

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ما يقرب من 5 آلاف ضحية

وضرب زلزال بلغت قوته 7.7 درجة تركيا وجارتها سوريا في ساعة مبكرة من صباح أمس الاثنين، وتسبب في انهيار مبان سكنية بأكملها ودمر مستشفيات وخلف آلاف الجرحى والمشردين.

وأعلنت إدارة الكوارث والطوارئ التركية “آفاد”، ارتفاع حصيلة ضحايا الزلازل الذي ضرب جنوبي البلاد إلى 3419 قتيلًا. وفي سوريا، قتل ما لايقل عن 1602 قتلوا وأصيب الآلاف، وفقًا لأحدث الأرقام.