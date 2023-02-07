الثلاثاء، ١٦ رجب ١٤٤٤ هجريا ، الموافق ٠٧ فبراير ٢٠٢٣ ميلادى
خلال 40 ساعة.. تسجيل 243 هزة ارتدادية عقب زلزال تركيا
“ساما” يطلق برنامج التعليم المهني لحديثي التخرج بمشاركة هذه الجهات
“اللي عنده خيمة أفضل من اللي عنده قصر”.. هكذا تصرف اللاجئون مع ضحايا الزلزال (فيديو)
بالفيديو.. شيء غريب حدث بالرياض وقت وقوع زلزال تركيا.. و”المسند” يُعلق
حصيلة جديدة: 1602 قتلى في سوريا جراء الزلزال العنيف
عاجل.. الإمارات تُجري تعديلًا وزاريًا في عدد من الحقائب

الرئيسية

 /

أحدث الأخبار

 /

عاجل.. الإمارات تُجري تعديلًا وزاريًا في عدد من الحقائب

عاجل.. الإمارات تُجري تعديلًا وزاريًا في عدد من الحقائب

عاجل.. الإمارات تُجري تعديلًا وزاريًا في عدد من الحقائب
١٢:٣٠:٣١ م، الثلاثاء، ١٦ رجب ١٤٤٤ هجريا، ٠٧ فبراير ٢٠٢٣
0

تواصل – فريق التحرير:

أعلن الشيخ محمد بن راشد آل مكتوم، نائب رئيس دولة الإمارات رئيس مجلس الوزراء، حاكم دبي، اليوم الثلاثاء، تعديلاً وزاريًا بالدولة.

التعديل الوزاري جاء بمباركة بن زايد

وحسب “العين”، فقد أكد آل مكتوم، أن التعديل الوزاري جاء بمباركة من الشيخ محمد بن زايد آل نهيان رئيس دولة الإمارات العربية المتحدة وبعد التشاور معه.

وأوضح أن التعديل الوزاري في الحكومة الاتحادية، شمل تعيين شما بنت سهيل المزروعي وزيرة لتنمية المجتمع في دولة الإمارات.

مندوب الإمارات لدى اليونسكو وزيرًا للثقافة

وأكد أنه تم تعيين سالم بن خالد القاسمي، وزيرًا للثقافة والشباب، وهو مندوب الإمارات لدى اليونسكو وخريج برنامج القيادات.

فيما اختيرت كل من حصة بو حميد، ونورة الكعبي، في موقع وزيرة دولة أيضًا في الحكومة الاتحادية.

وأعلن نائب رئيس الدولة، أنه تم تعيين مريم بنت أحمد الحمادي، الأمين العام لمجلس الوزراء وزيرة دولة في حكومة الإمارات.

ووفق التعديل، فقد اختير عمر بن سلطان العلماء، ليكون مديرًا عاماً لمكتب رئاسة مجلس الوزراء، وذلك بالإضافة لمهامه الحالية كوزير للذكاء الاصطناعي، مع تعيين عبدالله ناصر لوتاه رئيسًا لمجلس التنافسية ومكلفاً بملف التبادل الحكومي المعرفي مع الدول الشقيقة والصديقة.

اقرأ أيضًا:

وزير الخارجية يلتقي نظيره الإماراتي ويناقشان العلاقات الثنائية

الكلمات الدلالية:
الإمارات تعديل وزاري حكومة الإمارات محمد بن راشد آل مكتوم محمد بن زايد

مواد ذات صلة

المزيد
«الإدارية» تبطل انتخابات «أدبي» أبها وتلغي قرار تشكيل مجلس الإدارة

«الإدارية» تبطل انتخابات «أدبي» أبها وتلغي قرار تشكيل مجلس الإدارة

٠٥:٥١ م، الثلاثاء، ١٩ مايو ٢٠١٥
الاتحاد الأوروبي يطالب إيران بالتعاون مع فرق التفتيش

الاتحاد الأوروبي يطالب إيران بالتعاون مع فرق التفتيش

٠٨:٢٩ م، الأثنين، ٠٨ يونيو ٢٠١٥
الرئيس التركي يزور المسجد النبوي

الرئيس التركي يزور المسجد النبوي

١٠:٥٧ م، الأربعاء، ١٥ فبراير ٢٠١٧
توضيح مهم من “الجوازات” بشأن تقديم بلاغ تغيّب العمالة المنزلية

توضيح مهم من “الجوازات” بشأن تقديم بلاغ تغيّب العمالة المنزلية

٠٣:٣٥ م، الأحد، ١١ سبتمبر ٢٠٢٢

التعليقات

0

اترك تعليقاً

لن يتم نشر عنوان بريدك الإلكتروني. الحقول الإلزامية مشار إليها بـ *