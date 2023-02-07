عاجل.. الإمارات تُجري تعديلًا وزاريًا في عدد من الحقائب

تواصل – فريق التحرير:

أعلن الشيخ محمد بن راشد آل مكتوم، نائب رئيس دولة الإمارات رئيس مجلس الوزراء، حاكم دبي، اليوم الثلاثاء، تعديلاً وزاريًا بالدولة.

التعديل الوزاري جاء بمباركة بن زايد

وحسب “العين”، فقد أكد آل مكتوم، أن التعديل الوزاري جاء بمباركة من الشيخ محمد بن زايد آل نهيان رئيس دولة الإمارات العربية المتحدة وبعد التشاور معه.

وأوضح أن التعديل الوزاري في الحكومة الاتحادية، شمل تعيين شما بنت سهيل المزروعي وزيرة لتنمية المجتمع في دولة الإمارات.

مندوب الإمارات لدى اليونسكو وزيرًا للثقافة

وأكد أنه تم تعيين سالم بن خالد القاسمي، وزيرًا للثقافة والشباب، وهو مندوب الإمارات لدى اليونسكو وخريج برنامج القيادات.

فيما اختيرت كل من حصة بو حميد، ونورة الكعبي، في موقع وزيرة دولة أيضًا في الحكومة الاتحادية.

وأعلن نائب رئيس الدولة، أنه تم تعيين مريم بنت أحمد الحمادي، الأمين العام لمجلس الوزراء وزيرة دولة في حكومة الإمارات.

ووفق التعديل، فقد اختير عمر بن سلطان العلماء، ليكون مديرًا عاماً لمكتب رئاسة مجلس الوزراء، وذلك بالإضافة لمهامه الحالية كوزير للذكاء الاصطناعي، مع تعيين عبدالله ناصر لوتاه رئيسًا لمجلس التنافسية ومكلفاً بملف التبادل الحكومي المعرفي مع الدول الشقيقة والصديقة.

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