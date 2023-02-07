الثلاثاء، ١٦ رجب ١٤٤٤ هجريا ، الموافق ٠٧ فبراير ٢٠٢٣ ميلادى
خلال 40 ساعة.. تسجيل 243 هزة ارتدادية عقب زلزال تركيا
“ساما” يطلق برنامج التعليم المهني لحديثي التخرج بمشاركة هذه الجهات
“اللي عنده خيمة أفضل من اللي عنده قصر”.. هكذا تصرف اللاجئون مع ضحايا الزلزال (فيديو)
بالفيديو.. شيء غريب حدث بالرياض وقت وقوع زلزال تركيا.. و”المسند” يُعلق
حصيلة جديدة: 1602 قتلى في سوريا جراء الزلزال العنيف
عاجل.. الإمارات تُجري تعديلًا وزاريًا في عدد من الحقائب

الرئيسية

 /

أحدث الأخبار

 /

حصيلة جديدة: 1602 قتلى في سوريا جراء الزلزال العنيف

حصيلة جديدة: 1602 قتلى في سوريا جراء الزلزال العنيف

حصيلة جديدة: 1602 قتلى في سوريا جراء الزلزال العنيف
١٢:٣١:٤٤ م، الثلاثاء، ١٦ رجب ١٤٤٤ هجريا، ٠٧ فبراير ٢٠٢٣
0

تواصل – وكالات:

قُتل ما لا يقل عن 1602 وأصيب الآلاف في سوريا في أعقاب عدد من الزلازل والهزات الارتدادية المميتة في تركيا المجاورة، وفقًا لأحدث الأرقام.

وأفادت وكالة الأنباء السورية الرسمية بأن 812 قتيلاً و1449 مصابًا سقطوا في محافظات حلب واللاذقية وحماة وريف إدلب وطرطوس الخاضعة لسيطرة الحكومة، في حصيلة غير نهائية.

اقرأ أيضًا:

سوريا: ارتفاع عدد ضحايا الزلزال في المناطق الخاضعة للحكومة إلى 812 قتيلاً

وقال فريق الإنقاذ التابع لـ “الخوذ البيضاء”، إن ما لا يقل عن 790 شخصًا قتلوا في شمال غربي سوريا الذي تسيطر عليه المعارضة وأصيب 2200، وإن عدد القتلى مرشح للزيادة.

مئات العائلات تحت الأنقاض

وقال رائد الصالح، مدير منظمة الدفاع المدني التابعة للمعارضة السورية، لوكالة “رويترز”، إن الوقت ينفد لإنقاذ مئات العائلات التي لا تزال محاصرة تحت أنقاض المباني المدمرة جراء الزلزال.

اقرأ أيضًا:

بعد زلزال تركيا.. هزة أرضية جديدة تضرب هذه المناطق

وشدد على أن هناك حاجة عاجلة لمساعدات من المنظمات الدولية من أجل جهود الإنقاذ التي تبذلها منظمة الدفاع المدني، المعروفة باسم “الخوذ البيضاء” في شمال غرب سوريا الذي يسيطر عليه مقاتلو المعارضة، حيث قتل وجرح المئات.

وضرب زلزال بلغت قوته 7.7 درجة تركيا وجارتها سوريا في ساعة مبكرة من صباح يوم الاثنين، وتسبب في انهيار مبان سكنية بأكملها ودمر مستشفيات وخلف آلاف الجرحى والمشردين.

الكلمات الدلالية:
أخبار الزلزال في تركيا خسائر زلزال تركيا خسائر زلزال سوريا درجة زلزال تركيا زلزال تركيا زلزال تركيا 2023 زلزال تركيا اليوم زلزال تركيا مباشر زلزال سوريا زلزال في تركيا زلزال يضرب تركيا زلزال يضرب تركيا الآن ضحايا الزلزال في تركيا ضحايا الزلزال في سوريا عدد قتلى زلزال تركيا غازي عنتاب قوة زلزال تركيا كهرمان مرعش لحظة وقوع الزلزال في تركيا

مواد ذات صلة

المزيد
بفضل من الله.. «مركزي حفر الباطن» يُعيد الحركة لشاب فقدها إثر حادث سير‎

بفضل من الله.. «مركزي حفر الباطن» يُعيد الحركة لشاب فقدها إثر حادث سير‎

٠٢:١٨ م، الثلاثاء، ١٩ يناير ٢٠١٦
«الخارجية»: المملكة تؤيد تكثيف جهود التحالف الدولي لمحاربة داعش

«الخارجية»: المملكة تؤيد تكثيف جهود التحالف الدولي لمحاربة داعش

٠٤:٥٦ م، الأثنين، ٣٠ نوفمبر ٢٠١٥
اليوم.. بدء سريان قرار تمديد تأشيرات زيارة مواطني المملكة لأمريكا لـ10 سنوات

اليوم.. بدء سريان قرار تمديد تأشيرات زيارة مواطني المملكة لأمريكا لـ10 سنوات

٠٩:٣١ ص، الأثنين، ٠١ أغسطس ٢٠٢٢
هيئة الاتصالات توجه بإعادة فتح أكبر فرع لـ«زين» بالرياض بعد إغلاقه

هيئة الاتصالات توجه بإعادة فتح أكبر فرع لـ«زين» بالرياض بعد إغلاقه

١١:٤٥ م، الأربعاء، ١٦ أغسطس ٢٠١٧

التعليقات

0

اترك تعليقاً

لن يتم نشر عنوان بريدك الإلكتروني. الحقول الإلزامية مشار إليها بـ *