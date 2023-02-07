حصيلة جديدة: 1602 قتلى في سوريا جراء الزلزال العنيف

تواصل – وكالات:

قُتل ما لا يقل عن 1602 وأصيب الآلاف في سوريا في أعقاب عدد من الزلازل والهزات الارتدادية المميتة في تركيا المجاورة، وفقًا لأحدث الأرقام.

وأفادت وكالة الأنباء السورية الرسمية بأن 812 قتيلاً و1449 مصابًا سقطوا في محافظات حلب واللاذقية وحماة وريف إدلب وطرطوس الخاضعة لسيطرة الحكومة، في حصيلة غير نهائية.

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وقال فريق الإنقاذ التابع لـ “الخوذ البيضاء”، إن ما لا يقل عن 790 شخصًا قتلوا في شمال غربي سوريا الذي تسيطر عليه المعارضة وأصيب 2200، وإن عدد القتلى مرشح للزيادة.

مئات العائلات تحت الأنقاض

وقال رائد الصالح، مدير منظمة الدفاع المدني التابعة للمعارضة السورية، لوكالة “رويترز”، إن الوقت ينفد لإنقاذ مئات العائلات التي لا تزال محاصرة تحت أنقاض المباني المدمرة جراء الزلزال.

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وشدد على أن هناك حاجة عاجلة لمساعدات من المنظمات الدولية من أجل جهود الإنقاذ التي تبذلها منظمة الدفاع المدني، المعروفة باسم “الخوذ البيضاء” في شمال غرب سوريا الذي يسيطر عليه مقاتلو المعارضة، حيث قتل وجرح المئات.

وضرب زلزال بلغت قوته 7.7 درجة تركيا وجارتها سوريا في ساعة مبكرة من صباح يوم الاثنين، وتسبب في انهيار مبان سكنية بأكملها ودمر مستشفيات وخلف آلاف الجرحى والمشردين.