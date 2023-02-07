تركيا: ارتفاع عدد ضحايا الزلزال لـ 3419 قتيلاً و20.534 جريحًا

تواصل – وكالات:

أعلن نائب الرئيس التركي، فؤاد أوقطاي، اليوم، أن عدد ضحايا الزلزال ارتفع إلى 3419 قتيلًا و20 ألفًا و534 جريحًا.

الهزات الارتدادية منذ أمس وصلت إلى 312

وأضاف أن عدد الهزات الارتدادية منذ أمس وصل إلى 312، وأن فرق الإنقاذ تمكنت من إنقاذ أكثر من 8000 مواطن من تحت الأنقاض.

وأوضح في مؤتمر صحفي، أن فرق إنقاذ من 14 دولة وصلت وبدأت بالعمل ميدانيًا، وفرق من 70 دولة ستصل في الساعات المقبلة.

وأكد أن عدد المشاركين في فرق الإنقاذ الحكومية بلغ 20 ألفًا، مشيرًا إلى أن مطار أضنة تحول إلى مطار لنقل المساعدات اللوجستية إلى المناطق المنكوبة، وأن الظروف الجوية القاسية جعلت من الصعب تقديم المساعدة إلى بعض المناطق.

وقف حركة السيارات بالمناطق المنكوبة

وأشار إلى أنه تقرر وقف حركة السيارات من وإلى مدن هاتاي وأديامن وكرهمان معرش ، باستثناء سيارات الإنقاذ.

ودعا أوقطاي المواطنين الذين ليست لهم مهمات في مناطق الإنقاذ، تركها لإفساح الطري أمام الفرق المعنية وتخفيف الصعوبات التي يواجهونها.

انهيار 5775 مبنى جراء الزلزال حتى الآن

في الوقت نفسه، كشفت إدارة الكوارث والطوارئ التركية، عن انهيار 5775 مبنى جراء الزلزال حتى الآن.

13.5 مليون شخص تأثروا جراء الزلزال وتوابعه

وأعلنت الحكومة التركية، أن ما لا يقل عن 13.5 مليون شخص تأثروا بشكل مباشر من الزلزال وتوابعه.

52 ألفًا يقيمون في ملاعب ومراكز رياضية

وأكدت تم إنقاذ 7840 شخصًا من تحت الأنقاض حتى الآن، مشيرًا إلى أن ما لا يقل عن 52 ألفًا من المنكوبين جراء الزلزال يقيمون حاليًا في ملاعب ومراكز للإيواء.

ضحايا بالآلاف إثر زلزال تركيا وسوريا

ولقي آلاف الأشخاص مصرعهم وأصيب آخرون، وانهارت العديد من المباني، فيما تواصل فرق الإنقاذ البحث عن ناجين وسط الأنقاض، جراء الزلزال القوي الذي بلغ قوته 7.7 درجات على مقياس ريختر وضرب جنوب شرقي تركيا وسوريا فجر أمس.

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