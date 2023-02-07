الثلاثاء، ١٦ رجب ١٤٤٤ هجريا ، الموافق ٠٧ فبراير ٢٠٢٣ ميلادى
خلال 40 ساعة.. تسجيل 243 هزة ارتدادية عقب زلزال تركيا
“ساما” يطلق برنامج التعليم المهني لحديثي التخرج بمشاركة هذه الجهات
“اللي عنده خيمة أفضل من اللي عنده قصر”.. هكذا تصرف اللاجئون مع ضحايا الزلزال (فيديو)
بالفيديو.. شيء غريب حدث بالرياض وقت وقوع زلزال تركيا.. و”المسند” يُعلق
حصيلة جديدة: 1602 قتلى في سوريا جراء الزلزال العنيف
عاجل.. الإمارات تُجري تعديلًا وزاريًا في عدد من الحقائب

الرئيسية

 /

أحدث الأخبار

 /

تركيا: ارتفاع عدد ضحايا الزلزال لـ 3419 قتيلاً و20.534 جريحًا

تركيا: ارتفاع عدد ضحايا الزلزال لـ 3419 قتيلاً و20.534 جريحًا

تركيا: ارتفاع عدد ضحايا الزلزال لـ 3419 قتيلاً و20.534 جريحًا
١٢:٣٠:٠٢ م، الثلاثاء، ١٦ رجب ١٤٤٤ هجريا، ٠٧ فبراير ٢٠٢٣
0

تواصل – وكالات:

أعلن نائب الرئيس التركي، فؤاد أوقطاي، اليوم، أن عدد ضحايا الزلزال ارتفع إلى 3419 قتيلًا و20 ألفًا و534 جريحًا.

الهزات الارتدادية منذ أمس وصلت إلى 312

وأضاف أن عدد الهزات الارتدادية منذ أمس وصل إلى 312، وأن فرق الإنقاذ تمكنت من إنقاذ أكثر من 8000 مواطن من تحت الأنقاض.

وأوضح في مؤتمر صحفي، أن فرق إنقاذ من 14 دولة وصلت وبدأت بالعمل ميدانيًا، وفرق من 70 دولة ستصل في الساعات المقبلة.

وأكد أن عدد المشاركين في فرق الإنقاذ الحكومية بلغ 20 ألفًا، مشيرًا إلى أن مطار أضنة تحول إلى مطار لنقل المساعدات اللوجستية إلى المناطق المنكوبة، وأن الظروف الجوية القاسية جعلت من الصعب تقديم المساعدة إلى بعض المناطق.

وقف حركة السيارات بالمناطق المنكوبة

وأشار إلى أنه تقرر وقف حركة السيارات من وإلى مدن هاتاي وأديامن وكرهمان معرش ، باستثناء سيارات الإنقاذ.

ودعا أوقطاي المواطنين الذين ليست لهم مهمات في مناطق الإنقاذ، تركها لإفساح الطري أمام الفرق المعنية وتخفيف الصعوبات التي يواجهونها.

انهيار 5775 مبنى جراء الزلزال حتى الآن

في الوقت نفسه، كشفت إدارة الكوارث والطوارئ التركية، عن انهيار 5775 مبنى جراء الزلزال حتى الآن.

13.5 مليون شخص تأثروا جراء الزلزال وتوابعه

وأعلنت الحكومة التركية، أن ما لا يقل عن  13.5 مليون شخص تأثروا بشكل مباشر من الزلزال وتوابعه.

52 ألفًا يقيمون في ملاعب ومراكز رياضية

وأكدت تم إنقاذ 7840 شخصًا من تحت الأنقاض حتى الآن، مشيرًا إلى أن ما لا يقل عن 52 ألفًا من المنكوبين جراء الزلزال يقيمون حاليًا في ملاعب ومراكز للإيواء.

ضحايا بالآلاف إثر زلزال تركيا وسوريا

ولقي آلاف الأشخاص مصرعهم وأصيب آخرون، وانهارت العديد من المباني، فيما تواصل فرق الإنقاذ البحث عن ناجين وسط الأنقاض، جراء الزلزال القوي الذي بلغ قوته 7.7 درجات على مقياس ريختر وضرب جنوب شرقي تركيا وسوريا فجر أمس.

اقرأ أيضًا:

بعد زلزال تركيا.. هزة أرضية جديدة تضرب هذه المناطق

استغرق بناؤه نصف قرن.. زلزال تركيا يدمر مسجدًا تاريخيًا

شاهد.. خروج 4 أحياء من تحت الأنقاض في زلزال تركيا

تركيا: 52 ألفًا من المنكوبين جراء الزلزال يقيمون حاليًا في ملاعب ومراكز رياضية

الكلمات الدلالية:
أخبار الزلزال في تركيا خسائر زلزال تركيا خسائر زلزال سوريا درجة زلزال تركيا زلزال تركيا زلزال تركيا 2023 زلزال تركيا اليوم زلزال تركيا مباشر زلزال سوريا زلزال في تركيا زلزال يضرب تركيا زلزال يضرب تركيا الآن ضحايا الزلزال في تركيا ضحايا الزلزال في سوريا عدد قتلى زلزال تركيا غازي عنتاب قوة زلزال تركيا كهرمان مرعش لحظة وقوع الزلزال في تركيا

مواد ذات صلة

المزيد
سقوط أهم قاعدة عسكرية في ليبيا بأيدي “أنصار الشريعة”.. وأنباء عن هروب “حفتر”

سقوط أهم قاعدة عسكرية في ليبيا بأيدي “أنصار الشريعة”.. وأنباء عن هروب “حفتر”

١٢:٣٤ ص، الخميس، ٣١ يوليو ٢٠١٤
مستثمرون سعوديون ينفذون معاملات بـ 2.1 مليار دولار في عقارات دبي

مستثمرون سعوديون ينفذون معاملات بـ 2.1 مليار دولار في عقارات دبي

٠٢:٥٨ م، الجمعة، ٠٣ مارس ٢٠١٧
ضبط وافدَين بتهمة سرقة المنازل والمحلات في جدة

ضبط وافدَين بتهمة سرقة المنازل والمحلات في جدة

٠٢:٠٢ م، الأحد، ٠٧ فبراير ٢٠١٦
نيوزلندا.. قِطّ مفقود يتلقى دعوة رسمية للمشاركة في الانتخابات

نيوزلندا.. قِطّ مفقود يتلقى دعوة رسمية للمشاركة في الانتخابات

١٢:٠٤ م، الثلاثاء، ٢٦ يناير ٢٠١٦

التعليقات

0

اترك تعليقاً

لن يتم نشر عنوان بريدك الإلكتروني. الحقول الإلزامية مشار إليها بـ *