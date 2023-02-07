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استشهاد فلسطيني برصاص قوات الاحتلال شمال الضفة الغربية

استشهاد فلسطيني برصاص قوات الاحتلال شمال الضفة الغربية

استشهاد فلسطيني برصاص قوات الاحتلال شمال الضفة الغربية
١٢:١١:٠٠ م، الثلاثاء، ١٦ رجب ١٤٤٤ هجريا، ٠٧ فبراير ٢٠٢٣
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تواصل – وكالات:

استشهد فتى فلسطيني برصاص قوات الاحتلال، اليوم، خلال اقتحام مدينة نابلس شمال الضفة الغربية.

42 شهيدًا برصاص الاحتلال العام الجاري

وأفادت وزارة الصحة الفلسطينية أن فتى استشهد برصاص قوات الاحتلال، ليرتفع بذلك عدد الشهداء الفلسطينيين منذ بداية العام الجاري إلى 42 شهيدًا.

الاحتلال يعتقل 33 فلسطينيًا

في سياق متصل، أكد نادي الأسير الفلسطيني، أن قوات الاحتلال شنت الثلاثاء، حملة اعتقالات واسعة في بلدة برقين جنوب غرب جنين طالت 19 مواطنا، وسط اندلاع مواجهات عنيفة.

وأوضح أنه وثق اعتقال قوات الاحتلال 33 فلسطينيًا، خلال اقتحام عدة بلدات وقرى في الضفة الغربية، بالتزامن مع اعتقال ثلاثة مواطنين من مخيم قلنديا شمال القدس المحتلة.

عشرات المستوطنين يقتحمون “الأقصى”

يأتي هذا في الوقت الذي اقتحم فيه مستوطنون، اليوم الثلاثاء، باحات المسجد الأقصى المبارك، بحراسة مشددة من شرطة الاحتلال.

ونقلت وكالة “وفا”، عن مصادر أن هؤلاء المستوطنين اقتحموا الأقصى، من جهة باب المغاربة، ونفذوا جولات استفزازية، وأدَّوا طقوسًا تلمودية في باحاته.

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الكلمات الدلالية:
استشهاد فلسطيني المسجد الأقصى فلسطين قوات الاحتلال نابلس

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