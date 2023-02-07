بالفيديو.. شيء غريب حدث بالرياض وقت وقوع زلزال تركيا.. و”المسند” يُعلق

تواصل – فريق التحرير:

رصد مقطع فيديو، حدوث شيء غريب داخل مسبح بأحد المنازل بمدينة الرياض، بالتزامن مع وقوع الزلزال الذي ضرب جنوبي تركيا فجر الاثنين، على الرغم من أنه لم ترصد أي هزات بالمملكة.

وقال تعليق مصاحب لمقطع فيديو تم تداوله على منصات التواصل الاجتماعي، إنه شعر – بينما يجلس بجوار المسبح في تمام الساعة الرابعة و26 دقيقة فجر الاثنين، نفس توقيت حدوث الزلزال بتركيا – بجسم ضخم يسقط في المسبح مما أدى إلى اهتزاز المياه.

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خروج المياه من المسبح

وأضاف إنه خرج إلى الشارع وقتها، وعلى الرغم من أن الهواء كان خفيفًا والفلاتر لم تكن تعمل في ذلك الوقت، ما يؤكد عدم تسببها باندفاع المياه، إلا أن المياه صعدت على البلاط وعادت إلى المسبح.

وأشار إلى أنه عقب ذلك علم بكارثة الزلزال في تركيا، وتساءل عن إمكانية وصول تأثيره إلى المملكة.

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تفسير علمي للواقعة

من جانبه، قال الدكتور عبدالله المسند، أستاذ المناخ بجامعة القصيم سابقًا، إن “الوصف المرفق في المقطع علمي وصحيح، وليس مبالغة أو وهمًا”، موضحًا أن “موجات الزلزال القوي تسافر لآلاف الكيلومترات، وتضعف كلما ابتعدت عن مركز الزلزال.. هذا والله أعلم”.

يذكر أن المتحدث باسم هيئة المساحة الجيولوجية، طارق أباالخيل، أعلن أن المملكة لم تتأثر بالزلزال وذلك لبعد المسافة ما بين موقع الزلزال والحدود السعودية التي تتجاوز 1000 كيلومتر.